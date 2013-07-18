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Список чтения: 10 главных русских книг 2010-х
Книги
Список чтения: 10 главных русских книг 2010-хОт «Метели» Сорокина до «Дома правительства» Слезкина
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Список чтения: 10 главных русских книг 2010-х
Книги

Список чтения: 10 главных русских книг 2010-х От «Метели» Сорокина до «Дома правительства» Слезкина

«Москве опасно остаться городом без промышленности»: Максим Решетников — об экономике столицы
Интервью
«Москве опасно остаться городом без промышленности»: Максим Решетников — об экономике столицыМинистр экономики Москвы рассказал The Village о том, на чём будет зарабатывать город
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«Москве опасно остаться городом без промышленности»: Максим Решетников — об экономике столицы
Интервью

«Москве опасно остаться городом без промышленности»: Максим Решетников — об экономике столицы Министр экономики Москвы рассказал The Village о том, на чём будет зарабатывать город

Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)
Как это работает
Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.
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Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины»)
Как это работает

Спортивный босс: Александр Сальников («Промышленные силовые машины») H&F рассказывает о том, как предприниматели поддерживают себя в форме. На этой неделе — автогонки с производителем дизельных электростанций.

Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
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Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013
Hopes & Fears

Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013 Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.

Заводская проходная: Как превратить мастерскую в настоящую фабрику
Менеджмент
Заводская проходная: Как превратить мастерскую в настоящую фабрикуГендиректор и совладелец компании «Промышленные силовые машины» рассказал H&F, как его основанное в бывшем коровнике производство генераторов и насосов превращается в промышленного гиганта.
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Заводская проходная: Как превратить мастерскую в настоящую фабрику
Менеджмент

Заводская проходная: Как превратить мастерскую в настоящую фабрику Гендиректор и совладелец компании «Промышленные силовые машины» рассказал H&F, как его основанное в бывшем коровнике производство генераторов и насосов превращается в промышленного гиганта.