Зачем делать общественные пространства вместо парковок Как в Москве появились первые парклеты — летние веранды для всех
Зачем делать общественные пространства вместо парковок Как в Москве появились первые парклеты — летние веранды для всех
По всей России планируют сузить дорожные полосы
Допустимую ширину автомобильных полос предложили уменьшить на полметра
По всей России планируют сузить дорожные полосы Допустимую ширину автомобильных полос предложили уменьшить на полметра
Священник о чемпионате мира по футболу
Cлужитель церкви поделился своим мнением о чемпионате мира по футболу и форме современных футболистов