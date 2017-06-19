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Новости

Главу Роскомнадзора заметили в Telegram

Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник

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Новости

Главу Роскомнадзора заметили в Telegram Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник

Новости

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов

Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования

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Новости

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования

Новости

В Госдуму внесли законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-ресурсов (обновлено)

Наказывать собираются за отказы хранить данные пользователей на территории России и передавать ключи шифрования ФСБ

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Новости

В Госдуму внесли законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-ресурсов (обновлено) Наказывать собираются за отказы хранить данные пользователей на территории России и передавать ключи шифрования ФСБ

Новости

РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей

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Новости

РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей

Новости

Роскомнадзор создаст публичный реестр фейковых новостей

В нем будут публиковать названия сайтов и имена авторов заметок

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Новости

Роскомнадзор создаст публичный реестр фейковых новостей В нем будут публиковать названия сайтов и имена авторов заметок

Новости

В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено)

Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут

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Новости

В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено) Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут

Новости

Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке

Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок

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Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок

«Я работаю в Роскомнадзоре»
Как всё устроено
«Я работаю в Роскомнадзоре» Старые компьютеры, порно и любимые каналы в Telegram
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«Я работаю в Роскомнадзоре»
Как всё устроено

«Я работаю в Роскомнадзоре» Старые компьютеры, порно и любимые каналы в Telegram

Новости

Глава Роскомнадзора — о войне с Telegram

Жаров отказался назвать дату блокировки мессенджера

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Глава Роскомнадзора — о войне с Telegram Жаров отказался назвать дату блокировки мессенджера

Новости

«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры

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Новости

«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры

Новости

Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете

Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети

0
Новости

Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети

Новости

Роскомнадзор хочет запретить биометрическую идентификацию детей в гаджетах

И ввести информированное согласие на сбор этих данных для взрослых пользователей

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Новости

Роскомнадзор хочет запретить биометрическую идентификацию детей в гаджетах И ввести информированное согласие на сбор этих данных для взрослых пользователей

Новости

Telegram внесут в реестр распространителей информации (обновлено)

Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте»

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Новости

Telegram внесут в реестр распространителей информации (обновлено) Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте»

Новости

Роскомнадзор посоветовал провайдерам сменить способ блокировки сайтов

Сейчас блокировка делается по IP

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Новости

Роскомнадзор посоветовал провайдерам сменить способ блокировки сайтов Сейчас блокировка делается по IP

Новости

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии необходимости доступа к перепискам Telegram

Жаров отметил, что практически со всеми остальными компаниями Роскомнадзор смог установить «продуктивный диалог»

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Новости

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии необходимости доступа к перепискам Telegram Жаров отметил, что практически со всеми остальными компаниями Роскомнадзор смог установить «продуктивный диалог»

Новости

Telegram опубликовал инструкцию по обходу блокировки мессенджера

Сейчас этот функционал доступен только в десктопной версии, мобильные приложения получат его позже

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Новости

Telegram опубликовал инструкцию по обходу блокировки мессенджера Сейчас этот функционал доступен только в десктопной версии, мобильные приложения получат его позже

Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера
Ситуация
Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджераThe Village поговорил с ними о том, что они думают об этой ситуации
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Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера
Ситуация

Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера The Village поговорил с ними о том, что они думают об этой ситуации

Новости

Кадыров предложил Дурову и Роскомнадзору встретиться в Грозном

Ранее Александр Жаров пообещал лично потребовать у Дурова сведения о сервисе для внесения в реестр

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Кадыров предложил Дурову и Роскомнадзору встретиться в Грозном Ранее Александр Жаров пообещал лично потребовать у Дурова сведения о сервисе для внесения в реестр

Новости

Сбой «Яндекс.Такси», сход электрички у Курского и претензии к фильму «Он вам не Димон»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Сбой «Яндекс.Такси», сход электрички у Курского и претензии к фильму «Он вам не Димон» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Глава Роскомнадзора лично потребует у Дурова предоставить данные о Telegram

Информация нужна для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации

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Глава Роскомнадзора лично потребует у Дурова предоставить данные о Telegram Информация нужна для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации

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