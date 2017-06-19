Главу Роскомнадзора заметили в Telegram
Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник
Главу Роскомнадзора заметили в Telegram Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник
РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов
Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
В Госдуму внесли законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-ресурсов (обновлено)
Наказывать собираются за отказы хранить данные пользователей на территории России и передавать ключи шифрования ФСБ
В Госдуму внесли законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-ресурсов (обновлено) Наказывать собираются за отказы хранить данные пользователей на территории России и передавать ключи шифрования ФСБ
РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента
Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей
РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей
Роскомнадзор создаст публичный реестр фейковых новостей
В нем будут публиковать названия сайтов и имена авторов заметок
Роскомнадзор создаст публичный реестр фейковых новостей В нем будут публиковать названия сайтов и имена авторов заметок
В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено)
Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут
В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено) Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут
Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке
Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок
Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок
Глава Роскомнадзора — о войне с Telegram Жаров отказался назвать дату блокировки мессенджера
«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры
«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете
Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
Роскомнадзор хочет запретить биометрическую идентификацию детей в гаджетах
И ввести информированное согласие на сбор этих данных для взрослых пользователей
Роскомнадзор хочет запретить биометрическую идентификацию детей в гаджетах И ввести информированное согласие на сбор этих данных для взрослых пользователей
Telegram внесут в реестр распространителей информации (обновлено)
Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте»
Telegram внесут в реестр распространителей информации (обновлено) Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте»
Роскомнадзор посоветовал провайдерам сменить способ блокировки сайтов
Сейчас блокировка делается по IP
Роскомнадзор посоветовал провайдерам сменить способ блокировки сайтов Сейчас блокировка делается по IP
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии необходимости доступа к перепискам Telegram
Жаров отметил, что практически со всеми остальными компаниями Роскомнадзор смог установить «продуктивный диалог»
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии необходимости доступа к перепискам Telegram Жаров отметил, что практически со всеми остальными компаниями Роскомнадзор смог установить «продуктивный диалог»
Telegram опубликовал инструкцию по обходу блокировки мессенджера
Сейчас этот функционал доступен только в десктопной версии, мобильные приложения получат его позже
Telegram опубликовал инструкцию по обходу блокировки мессенджера Сейчас этот функционал доступен только в десктопной версии, мобильные приложения получат его позже
Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера The Village поговорил с ними о том, что они думают об этой ситуации
Кадыров предложил Дурову и Роскомнадзору встретиться в Грозном
Ранее Александр Жаров пообещал лично потребовать у Дурова сведения о сервисе для внесения в реестр
Кадыров предложил Дурову и Роскомнадзору встретиться в Грозном Ранее Александр Жаров пообещал лично потребовать у Дурова сведения о сервисе для внесения в реестр
Сбой «Яндекс.Такси», сход электрички у Курского и претензии к фильму «Он вам не Димон»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Сбой «Яндекс.Такси», сход электрички у Курского и претензии к фильму «Он вам не Димон» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Глава Роскомнадзора лично потребует у Дурова предоставить данные о Telegram
Информация нужна для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации