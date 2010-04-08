Бокс на Красном Октябре 4 апреля в социальной сети Facebook появилась страница клуба October Boxing Club. The Village выяснил, что клуб откроется в мае, учредителем клуба является Елена Малова, а пиаром занимается её дочь Евгения Куйда, обозреватель журнала «Афиша». Мы расспросили её о том, что будет в October Boxing Club.