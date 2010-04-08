150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве «Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве «Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
Бокс на Красном Октябре 4 апреля в социальной сети Facebook появилась страница клуба October Boxing Club. The Village выяснил, что клуб откроется в мае, учредителем клуба является Елена Малова, а пиаром занимается её дочь Евгения Куйда, обозреватель журнала «Афиша». Мы расспросили её о том, что будет в October Boxing Club.