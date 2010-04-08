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150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей

Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве «Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ
Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве

Театральные критики выбирают главные спектакли сезона в Москве
«Чапаев и пустота» в «Практике», моноспектакль Дени Лавана и постановка по Вуди Аллену в МХТ

Бокс на Красном Октябре
Бокс на Красном Октябре 4 апреля в социальной сети Facebook появилась страница клуба October Boxing Club. The Village выяснил, что клуб откроется в мае, учредителем клуба является Елена Малова, а пиаром занимается её дочь Евгения Куйда, обозреватель журнала «Афиша». Мы расспросили её о том, что будет в October Boxing Club.
Бокс на Красном Октябре

Бокс на Красном Октябре
4 апреля в социальной сети Facebook появилась страница клуба October Boxing Club. The Village выяснил, что клуб откроется в мае, учредителем клуба является Елена Малова, а пиаром занимается её дочь Евгения Куйда, обозреватель журнала «Афиша». Мы расспросили её о том, что будет в October Boxing Club.