Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»
Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке
Алена Долецкая и Avgvst выпустили совместную ювелирную коллекцию
Украшения поступят в продажу 7 февраля
«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной Обсудили назначение бывшего главреда Vogue и Interview с представителями галереи и директором «Гаража»
«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной Обсудили назначение бывшего главреда Vogue и Interview с представителями галереи и директором «Гаража»
Алена Долецкая стала креативным консультантом Третьяковской галереи
Первого редактора Vogue пригласила Зельфира Трегулова
Алёна Долецкая открывает бутик с Podium Market
Временный концепт-бутик «ДачаStore» разместится в галерее «Модный сезон»
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 2) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. Вторая часть — от буквы «О» до буквы «F»