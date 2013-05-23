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Новости

«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному

Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»

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Новости

«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»

Александр Аузан «Экономика всего»
Кейсы
Александр Аузан «Экономика всего»H&F прочитал книгу экономиста Александра Аузана об институциональной экономике, разобрался, какие процессы движут предпринимателями и людьми, и публикует выдержки.
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Александр Аузан «Экономика всего»
Кейсы

Александр Аузан «Экономика всего» H&F прочитал книгу экономиста Александра Аузана об институциональной экономике, разобрался, какие процессы движут предпринимателями и людьми, и публикует выдержки.

Новости

Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка

Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления

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Новости

Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления

Новости

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»

Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы

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Новости

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты» Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы