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«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному
Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»
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«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»
Кейсы
Александр Аузан «Экономика всего»H&F прочитал книгу экономиста Александра Аузана об институциональной экономике, разобрался, какие процессы движут предпринимателями и людьми, и публикует выдержки.
Кейсы
Александр Аузан «Экономика всего» H&F прочитал книгу экономиста Александра Аузана об институциональной экономике, разобрался, какие процессы движут предпринимателями и людьми, и публикует выдержки.
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Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка
Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления
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Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления
Новости
Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»
Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы
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