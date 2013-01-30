Новости
В российский музыкальный сервис MixUpload вложили 10,5 млн рублей
Полученные средства направят на развитие продуктовой части проекта
Новости
В российский музыкальный сервис MixUpload вложили 10,5 млн рублей Полученные средства направят на развитие продуктовой части проекта
Новости
Топ-менеджеры «Яндекса» и Altair Capital вложили $700 000 в разработку искусственного интеллекта
Теперь компания Robin Labs, на днях представившая русскую версию своего голосового помощника, займётся развитием платформы Robin AI для сторонних разработчиков
Новости
Топ-менеджеры «Яндекса» и Altair Capital вложили $700 000 в разработку искусственного интеллекта Теперь компания Robin Labs, на днях представившая русскую версию своего голосового помощника, займётся развитием платформы Robin AI для сторонних разработчиков
Новости
Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin
Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн
Новости
Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн
Новости
Российский сервис скидок SailPlay привлёк инвестора
В компанию вложился Altair Capital, принадлежащий Игорю Рябенькому
Новости