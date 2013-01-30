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Новости

В российский музыкальный сервис MixUpload вложили 10,5 млн рублей

Полученные средства направят на развитие продуктовой части проекта

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Новости

В российский музыкальный сервис MixUpload вложили 10,5 млн рублей Полученные средства направят на развитие продуктовой части проекта

Новости

Топ-менеджеры «Яндекса» и Altair Capital вложили $700 000 в разработку искусственного интеллекта

Теперь компания Robin Labs, на днях представившая русскую версию своего голосового помощника, займётся развитием платформы Robin AI для сторонних разработчиков

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Новости

Топ-менеджеры «Яндекса» и Altair Capital вложили $700 000 в разработку искусственного интеллекта Теперь компания Robin Labs, на днях представившая русскую версию своего голосового помощника, займётся развитием платформы Robin AI для сторонних разработчиков

Новости

Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin

Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн

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Новости

Фонд Altair Capital выкупил 15% мобильной шопинг-платформы Goodwin Совокупная стоимость проекта оценивается в $3 млн

Новости

Российский сервис скидок SailPlay привлёк инвестора

В компанию вложился Altair Capital, принадлежащий Игорю Рябенькому

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Новости

Российский сервис скидок SailPlay привлёк инвестора В компанию вложился Altair Capital, принадлежащий Игорю Рябенькому