«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
American Express расширит бизнес в России
Американская платёжная система начнёт распространять свои предоплаченные карты через ретейлеров
American Express расширит бизнес в России Американская платёжная система начнёт распространять свои предоплаченные карты через ретейлеров
НСПК договорилась о совместном выпуске карт с American Express
Ранее организация уже заключила аналогичные договорённости с MasterCard и JCB
НСПК договорилась о совместном выпуске карт с American Express Ранее организация уже заключила аналогичные договорённости с MasterCard и JCB
VISA и MasterCard помогут создать мобильный кошелёк Apple
Также к работе над новым сервисом подключили American Express
VISA и MasterCard помогут создать мобильный кошелёк Apple Также к работе над новым сервисом подключили American Express
Компании Microsoft и American Express могут вложиться в геолокационный сервис Foursquare
Речь идёт, скорее, о противостоянии, чем о совместном вложении. При этом Foursquare рассматривает и других кандидатов на роль инвесторов
Компании Microsoft и American Express могут вложиться в геолокационный сервис Foursquare Речь идёт, скорее, о противостоянии, чем о совместном вложении. При этом Foursquare рассматривает и других кандидатов на роль инвесторов
Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок
Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express