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Новости

«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

«Яндекс.Браузер» для бизнеса, съедобные роботы и побег экс-главы «Вымпелкома» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

American Express расширит бизнес в России

Американская платёжная система начнёт распространять свои предоплаченные карты через ретейлеров

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Новости

American Express расширит бизнес в России Американская платёжная система начнёт распространять свои предоплаченные карты через ретейлеров

Новости

НСПК договорилась о совместном выпуске карт с American Express

Ранее организация уже заключила аналогичные договорённости с MasterCard и JCB

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НСПК договорилась о совместном выпуске карт с American Express Ранее организация уже заключила аналогичные договорённости с MasterCard и JCB

Новости

VISA и MasterCard помогут создать мобильный кошелёк Apple

Также к работе над новым сервисом подключили American Express

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VISA и MasterCard помогут создать мобильный кошелёк Apple Также к работе над новым сервисом подключили American Express

Новости

Компании Microsoft и American Express могут вложиться в геолокационный сервис Foursquare

Речь идёт, скорее, о противостоянии, чем о совместном вложении. При этом Foursquare рассматривает и других кандидатов на роль инвесторов

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Новости

Компании Microsoft и American Express могут вложиться в геолокационный сервис Foursquare Речь идёт, скорее, о противостоянии, чем о совместном вложении. При этом Foursquare рассматривает и других кандидатов на роль инвесторов

Новости

Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок

Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express

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Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express

Новости

Twitter предоставил возможность делать покупки с помощью хэштегов

Услуга работает только для пользователей American Express

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Новости

Twitter предоставил возможность делать покупки с помощью хэштегов Услуга работает только для пользователей American Express