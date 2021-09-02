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МЫ В СОЦСЕТЯХ

2 сентября 2021

В День сексуального здоровья москвичи смогут бесплатно провериться на венерические заболевания

5 августа 2020

Во Внукове и Домодедове запустят экспресс-тестирование на коронавирус

Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках

Массовое тестирование стартует 16 июля

Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках

Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве
Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве И почему наличие антител не освобождает от самоизоляции
Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве

Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве
И почему наличие антител не освобождает от самоизоляции

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус

Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус

Москвичи смогут бесплатно проверить сексуальное здоровье

Скрининги пройдут 14 и 21 марта

Москвичи смогут бесплатно проверить сексуальное здоровье

Москвичи смогут записаться на сдачу анализов онлайн

Надеемся, что сами анализы в будущем тоже разрешать сдавать удаленно

Москвичи смогут записаться на сдачу анализов онлайн

Будь здоров: почему регулярные чекапы – это важно
ПРОМО
Будь здоров: почему регулярные чекапы – это важно Даже жизненно важно
Будь здоров: почему регулярные чекапы – это важно
ПРОМО

Будь здоров: почему регулярные чекапы – это важно
Даже жизненно важно

ЛГБТ-люди смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ и гепатит в Москве

Специальный пункт должен помочь тем, кто стесняется обратиться в обычную поликлинику

ЛГБТ-люди смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ и гепатит в Москве

В первых анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Отрицательные результаты показали смывы рук и срезы ногтей

В первых анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Бесплатный анализ крови и осмотр терапевта в павильоне МЦД

Акция приурочена к Всемирному дню здоровья

Бесплатный анализ крови и осмотр терапевта в павильоне МЦД

Медицинские исследования на дому от Go Lab

Все специалисты имеют профильное образование и опыт работы с детьми и пожилыми людьми

Медицинские исследования на дому от Go Lab

Москвичи смогут получать результаты анализов и рецепты онлайн

Дистанционно будут проходить и консультации с врачами

Москвичи смогут получать результаты анализов и рецепты онлайн

Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию

Акция СТОПВИЧ/СПИД проводится в день памяти жертв СПИДа

Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию

У водителей смогут взять анализ крови для определения степени опьянения

Штраф за наличие спирта в крови составит 30 тысяч рублей

У водителей смогут взять анализ крови для определения степени опьянения

Кровные деньги: Где дешевле и лучше сдавать анализы в Москве
Кровные деньги: Где дешевле и лучше сдавать анализы в Москве От чего зависит цена на анализ и почему одни показатели исследуют дольше других
Кровные деньги: Где дешевле и лучше сдавать анализы в Москве

Кровные деньги: Где дешевле и лучше сдавать анализы в Москве
От чего зависит цена на анализ и почему одни показатели исследуют дольше других

Проверять пилотов на ВИЧ и наркотики

С такой инициативой выступил Минтранс

Проверять пилотов на ВИЧ и наркотики

Минздрав отказался от анализов мочи и крови при медосмотрах

В ведомстве посчитали их бессмысленными

Минздрав отказался от анализов мочи и крови при медосмотрах

В Москве заработала база для «электронных» анализов

Справочник поможет медикам в назначении анализов

В Москве заработала база для «электронных» анализов