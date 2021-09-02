В День сексуального здоровья москвичи смогут бесплатно провериться на венерические заболевания
Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках
Массовое тестирование стартует 16 июля
Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве И почему наличие антител не освобождает от самоизоляции
Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус
Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины
Москвичи смогут записаться на сдачу анализов онлайн
Надеемся, что сами анализы в будущем тоже разрешать сдавать удаленно
ЛГБТ-люди смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ и гепатит в Москве
Специальный пункт должен помочь тем, кто стесняется обратиться в обычную поликлинику
В первых анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Отрицательные результаты показали смывы рук и срезы ногтей
Бесплатный анализ крови и осмотр терапевта в павильоне МЦД
Акция приурочена к Всемирному дню здоровья
Медицинские исследования на дому от Go Lab
Все специалисты имеют профильное образование и опыт работы с детьми и пожилыми людьми
Москвичи смогут получать результаты анализов и рецепты онлайн
Дистанционно будут проходить и консультации с врачами
Россияне смогут бесплатно провериться на ВИЧ и получить консультацию
Акция СТОПВИЧ/СПИД проводится в день памяти жертв СПИДа
У водителей смогут взять анализ крови для определения степени опьянения
Штраф за наличие спирта в крови составит 30 тысяч рублей
Кровные деньги: Где дешевле и лучше сдавать анализы в Москве От чего зависит цена на анализ и почему одни показатели исследуют дольше других
Минздрав отказался от анализов мочи и крови при медосмотрах
В ведомстве посчитали их бессмысленными
В Москве заработала база для «электронных» анализов
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