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Новости10 июня 2019

В первых анализах Голунова не нашли следов наркотиков Отрицательные результаты показали смывы рук и срезы ногтей

В первых анализах Голунова не нашли следов наркотиков
РедакторАлена Дергачева

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков на контрольных смывах с ладоней и срезах ногтей журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Об этом сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на экспертизу из материалов дела, которую выполнили в ночь на 8 июня.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что специалисты не обнаружили следов наркотиков в моче журналиста. Образцы для анализа изъяли после задержания. Он добавил, что исследование продолжается.

 Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на суде он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Его отправили под домашний арест на два месяца.

 Голунова задержали днем 6 июня. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Он рассказывал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Журналисту не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами. Кроме того, 8 июня полицейские препятствовали госпитализации Голунова, хотя о ее необходимости заявили врачи двух бригад скорой помощи. Адвокаты обжаловали действия полицейских.

 Пикеты у здания МВД на Петровке в поддержку корреспондента проходят уже три дня — они станут бессрочными, также они состоялись и у Никулинского суда, где проходило слушание. Кроме того, 12 июня в Москве пройдет марш против уголовного дела, которое завели на журналиста.

Источник: Павел Чиков

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