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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фильм журналиста Андрея Лошака о семьях, которые расколола *****
Видео дня
19 июня 2022

Фильм журналиста Андрея Лошака о семьях, которые расколола *****

Вышел трейлер «Русских хакеров» Андрея Лошака
17 февраля 2022

Вышел трейлер «Русских хакеров» Андрея Лошака

«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK

В декабре 2018 года власти сорвали несколько концертов IC3PEAK, а также других групп

«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK

Бывший главред «Русской планеты» возглавит сайт «Такие дела»

Нынешний главный редактор «Такие дела» Андрей Лошак покинет свой пост и займётся съёмочным проектом

Бывший главред «Русской планеты» возглавит сайт «Такие дела»

8 главных героев года
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
8 главных героев года

8 главных героев года
Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом

Благотворительный фонд «Нужна помощь» запускает интернет-СМИ «Такие дела»

Возглавляет новое издание бывший журналист НТВ Андрей Лошак

Благотворительный фонд «Нужна помощь» запускает интернет-СМИ «Такие дела»

Андрей Лошак о будущем интернета в России

Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России

Андрей Лошак о будущем интернета в России

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»

Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва»
Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village

Чего не хватает в Москве? Часть I Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов

Чего не хватает в Москве? Часть I