«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK
В декабре 2018 года власти сорвали несколько концертов IC3PEAK, а также других групп
«Пусть все горит» — документалка Андрея Лошака о сорванном концерте IC3PEAK В декабре 2018 года власти сорвали несколько концертов IC3PEAK, а также других групп
Бывший главред «Русской планеты» возглавит сайт «Такие дела»
Нынешний главный редактор «Такие дела» Андрей Лошак покинет свой пост и займётся съёмочным проектом
Бывший главред «Русской планеты» возглавит сайт «Такие дела» Нынешний главный редактор «Такие дела» Андрей Лошак покинет свой пост и займётся съёмочным проектом
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
Благотворительный фонд «Нужна помощь» запускает интернет-СМИ «Такие дела»
Возглавляет новое издание бывший журналист НТВ Андрей Лошак
Благотворительный фонд «Нужна помощь» запускает интернет-СМИ «Такие дела» Возглавляет новое издание бывший журналист НТВ Андрей Лошак
Андрей Лошак о будущем интернета в России
Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России
Андрей Лошак о будущем интернета в России Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Премьера ролика Андрея Лошака «Несносная Москва» Видеоролик, созданный обществом «Архнадзор» и Андреем Лошаком, рассказывает о главной московской проблеме. Премьера на The Village
Чего не хватает в Москве? Часть I Результаты опроса читателей The Village c комментариями экспертов