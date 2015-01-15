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Новости

Ник Кейв — о желании написать музыку для Звягинцева

Австралийский рок-музыкант под впечатлением от фильма «Нелюбовь»

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Новости

Ник Кейв — о желании написать музыку для Звягинцева Австралийский рок-музыкант под впечатлением от фильма «Нелюбовь»

Новости

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм

Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»

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Новости

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»

Новости

Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве

Это первый международный проект, который производится на русском языке

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Новости

Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве Это первый международный проект, который производится на русском языке

Новости

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»

Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо

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«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар» Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо

«Нелюбовь» против «Аритмии»: Выбор кинокритиков
Итоги года 2017
«Нелюбовь» против «Аритмии»: Выбор кинокритиковАнтон Долин, Мария Кувшинова, Василий Корецкий и другие препарируют главные российские фильмы года
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«Нелюбовь» против «Аритмии»: Выбор кинокритиков
Итоги года 2017

«Нелюбовь» против «Аритмии»: Выбор кинокритиков Антон Долин, Мария Кувшинова, Василий Корецкий и другие препарируют главные российские фильмы года

Новости

Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

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Новости

Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус» Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке

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Новости

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус» Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке

Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей
Итоги года
Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателейСекс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои
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Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей
Итоги года

Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей Секс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои

Новости

В соцсетях стартовал флешмоб в память о жертвах репрессий

Акцию #СталинДалПриказ запустили ко Дню памяти жертв политических репрессий

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Новости

В соцсетях стартовал флешмоб в память о жертвах репрессий Акцию #СталинДалПриказ запустили ко Дню памяти жертв политических репрессий

Новости

Андрей Звягинцев — о допуске Навального на выборы

Сам режиссер, возможно, не будет голосовать на предстоящих президентских выборах

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Новости

Андрей Звягинцев — о допуске Навального на выборы Сам режиссер, возможно, не будет голосовать на предстоящих президентских выборах

Новости

От России на «Оскар» выдвинут «Нелюбовь» Звягинцева

Об этом со ссылкой на источник в оскаровском комитете пишет ТАСС

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Новости

От России на «Оскар» выдвинут «Нелюбовь» Звягинцева Об этом со ссылкой на источник в оскаровском комитете пишет ТАСС

Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри
Неделя в интернете
Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфриCамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
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Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри
Неделя в интернете

Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Ситуация

Дмитрий Песков — о критике Звягинцевем цензуры в российском искусстве

По словам пресс-секретаря, чиновники «распоряжаются деньгами государства в интересах самого государства»

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Ситуация

Дмитрий Песков — о критике Звягинцевем цензуры в российском искусстве По словам пресс-секретаря, чиновники «распоряжаются деньгами государства в интересах самого государства»

Ситуация

Андрей Звягинцев — об абсурдности госзаказа на искусство

Кинорежиссер напомнил чиновникам, что они заказывают свои «агитки» на деньги народа

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Ситуация

Андрей Звягинцев — об абсурдности госзаказа на искусство Кинорежиссер напомнил чиновникам, что они заказывают свои «агитки» на деньги народа

Weekend

Лучшие фильмы XXI века

В рейтинг «Би-би-си» вошли два российских фильма, оба — режиссёра Андрея Звягинцева

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Weekend

Лучшие фильмы XXI века В рейтинг «Би-би-си» вошли два российских фильма, оба — режиссёра Андрея Звягинцева

Восхождение «Левиафана»: Всё, что нужно знать про главный фильм года
Weekend
Восхождение «Левиафана»: Всё, что нужно знать про главный фильм годаК выходу скандальной ленты Андрея Звягинцева The Village воссоздал её путь от съёмочной площадки к званию самой обсуждаемой российской картины последних лет
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Восхождение «Левиафана»: Всё, что нужно знать про главный фильм года
Weekend

Восхождение «Левиафана»: Всё, что нужно знать про главный фильм года К выходу скандальной ленты Андрея Звягинцева The Village воссоздал её путь от съёмочной площадки к званию самой обсуждаемой российской картины последних лет

Weekend

«Левиафана» покажут в 450 российских кинотеатрах

В прокат картина выйдет в переозвученной версии, без ненормативной лексики

0
Weekend

«Левиафана» покажут в 450 российских кинотеатрах В прокат картина выйдет в переозвученной версии, без ненормативной лексики

Weekend

Андрей Звягинцев — о Владимире Мединском

Режиссёр высказался о министре культуры, который ранее прокомментировал его фильм «Левиафан»

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Weekend

Андрей Звягинцев — о Владимире Мединском Режиссёр высказался о министре культуры, который ранее прокомментировал его фильм «Левиафан»

Ситуация

«Левиафан» вошёл в число номинантов премии «Оскар»

«Левиафан» вошёл в число номинантов премии «Оскар»

0
Ситуация

«Левиафан» вошёл в число номинантов премии «Оскар» «Левиафан» вошёл в число номинантов премии «Оскар»

Ситуация

СМИ сообщили о запрете «Левиафана» в Мурманской области (обновлено)

При этом местные власти утверждают, что никакого запрета нет

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Ситуация

СМИ сообщили о запрете «Левиафана» в Мурманской области (обновлено) При этом местные власти утверждают, что никакого запрета нет

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