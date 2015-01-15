Ник Кейв — о желании написать музыку для Звягинцева
Австралийский рок-музыкант под впечатлением от фильма «Нелюбовь»
Ник Кейв — о желании написать музыку для Звягинцева Австралийский рок-музыкант под впечатлением от фильма «Нелюбовь»
«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм
Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»
«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»
Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве
Это первый международный проект, который производится на русском языке
Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве Это первый международный проект, который производится на русском языке
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»
Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар» Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо
«Нелюбовь» против «Аритмии»: Выбор кинокритиков Антон Долин, Мария Кувшинова, Василий Корецкий и другие препарируют главные российские фильмы года
Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус» Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус» Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке
Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей Секс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои
В соцсетях стартовал флешмоб в память о жертвах репрессий
Акцию #СталинДалПриказ запустили ко Дню памяти жертв политических репрессий
В соцсетях стартовал флешмоб в память о жертвах репрессий Акцию #СталинДалПриказ запустили ко Дню памяти жертв политических репрессий
Андрей Звягинцев — о допуске Навального на выборы
Сам режиссер, возможно, не будет голосовать на предстоящих президентских выборах
Андрей Звягинцев — о допуске Навального на выборы Сам режиссер, возможно, не будет голосовать на предстоящих президентских выборах
От России на «Оскар» выдвинут «Нелюбовь» Звягинцева
Об этом со ссылкой на источник в оскаровском комитете пишет ТАСС
От России на «Оскар» выдвинут «Нелюбовь» Звягинцева Об этом со ссылкой на источник в оскаровском комитете пишет ТАСС
Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Дмитрий Песков — о критике Звягинцевем цензуры в российском искусстве
По словам пресс-секретаря, чиновники «распоряжаются деньгами государства в интересах самого государства»
Дмитрий Песков — о критике Звягинцевем цензуры в российском искусстве По словам пресс-секретаря, чиновники «распоряжаются деньгами государства в интересах самого государства»
Андрей Звягинцев — об абсурдности госзаказа на искусство
Кинорежиссер напомнил чиновникам, что они заказывают свои «агитки» на деньги народа
Андрей Звягинцев — об абсурдности госзаказа на искусство Кинорежиссер напомнил чиновникам, что они заказывают свои «агитки» на деньги народа
Лучшие фильмы XXI века
В рейтинг «Би-би-си» вошли два российских фильма, оба — режиссёра Андрея Звягинцева
Лучшие фильмы XXI века В рейтинг «Би-би-си» вошли два российских фильма, оба — режиссёра Андрея Звягинцева
Восхождение «Левиафана»: Всё, что нужно знать про главный фильм года К выходу скандальной ленты Андрея Звягинцева The Village воссоздал её путь от съёмочной площадки к званию самой обсуждаемой российской картины последних лет
«Левиафана» покажут в 450 российских кинотеатрах
В прокат картина выйдет в переозвученной версии, без ненормативной лексики
«Левиафана» покажут в 450 российских кинотеатрах В прокат картина выйдет в переозвученной версии, без ненормативной лексики
Андрей Звягинцев — о Владимире Мединском
Режиссёр высказался о министре культуры, который ранее прокомментировал его фильм «Левиафан»
Андрей Звягинцев — о Владимире Мединском Режиссёр высказался о министре культуры, который ранее прокомментировал его фильм «Левиафан»
«Левиафан» вошёл в число номинантов премии «Оскар»
«Левиафан» вошёл в число номинантов премии «Оскар»