«С точки зрения искусства это убийство» Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»
«С точки зрения искусства это убийство» Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
11 театральных событий осениПопытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга
11 театральных событий осени Попытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга
В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow
Она посвящена новым правилам поведения в постоянно меняющемся мире
У Басманного суда задержали нескольких человек
Среди них — помощница Кирилла Серебренникова, журналист Анна Наринская и два активиста штаба Навального
В «Библио-Глобусе» отказались продать школьнику книгу Гюго
В торговом доме инцидент объяснили отсутствием согласования на уровне руководителей разных ведомств