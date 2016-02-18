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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«С точки зрения искусства это убийство»
«С точки зрения искусства это убийство» Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»
«С точки зрения искусства это убийство»

«С точки зрения искусства это убийство»
Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»

Парк Бродского в усадьбе «Веретьево»
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево»

Парк Бродского в усадьбе «Веретьево»
Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты

11 театральных событий осени

11 театральных событий осениПопытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга

11 театральных событий осени

11 театральных событий осени
Попытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга

В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow

Она посвящена новым правилам поведения в постоянно меняющемся мире

В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow

У Басманного суда задержали нескольких человек

Среди них — помощница Кирилла Серебренникова, журналист Анна Наринская и два активиста штаба Навального

У Басманного суда задержали нескольких человек

В «Библио-Глобусе» отказались продать школьнику книгу Гюго

В торговом доме инцидент объяснили отсутствием согласования на уровне руководителей разных ведомств

В «Библио-Глобусе» отказались продать школьнику книгу Гюго

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо События, сериалы, книги и музыка на выходные

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо
События, сериалы, книги и музыка на выходные