РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов
Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами
РАН разработает для РКН систему контроля блокировок сайтов за 20 миллионов Она позволит следить за поисковиками, прокси-серверами и VPN-сервисами
Госдума утвердила штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
Санкции могут составить до 700 тысяч рублей
Госдума утвердила штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты Санкции могут составить до 700 тысяч рублей
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров
Ресурсы помогали Telegram обходить блокировку
Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров Ресурсы помогали Telegram обходить блокировку
Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов
Власти пока не ограничили доступ ни к одному анонимайзеру
Роскомнадзор признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов Власти пока не ограничили доступ ни к одному анонимайзеру
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете
Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
Теракт на Манхэттене, стрим Навального и новое видео Gorillaz Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В России вступил в силу запрет на обход интернет-блокировок
Теперь анонимайзеры и VPN-сервисы должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам
В России вступил в силу запрет на обход интернет-блокировок Теперь анонимайзеры и VPN-сервисы должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам
Роскомнадзор тестирует новую систему для запрета анонимайзеров
В тестировании участвуют «Лаборатория Касперского», Opera, Mail.Ru Group и «Яндекс»
Роскомнадзор тестирует новую систему для запрета анонимайзеров В тестировании участвуют «Лаборатория Касперского», Opera, Mail.Ru Group и «Яндекс»
Европейские компании обеспокоились запретом анонимайзеров в России
Ограничения могут затронуть корпоративные VPN, используемые для обеспечения информационной безопасности
Европейские компании обеспокоились запретом анонимайзеров в России Ограничения могут затронуть корпоративные VPN, используемые для обеспечения информационной безопасности
Роскомнадзор создал департамент для изучения блокировки анонимайзеров и VPN
Новое подразделение отрабатывает сценарии поведения нарушителей, пытающихся обойти блокировки
Роскомнадзор создал департамент для изучения блокировки анонимайзеров и VPN Новое подразделение отрабатывает сценарии поведения нарушителей, пытающихся обойти блокировки
Роскомнадзор уточнил порядок запрета анонимайзеров
Сервисы, которые сами не закроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней
Роскомнадзор уточнил порядок запрета анонимайзеров Сервисы, которые сами не закроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней
Новые законы, которые изменят нашу жизнь Запрет анонимайзеров, отмена бесплатного багажа и еще три подписанных Путиным документа
Закон об анонимайзерах: Как их будут блокировать и что с этим делать Разбираемся, какие сервисы попадут под ограничения
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Речь идет о средствах обхода блокировок, включая VPN
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров Речь идет о средствах обхода блокировок, включая VPN
ФНС предоставили право блокировать анонимайзеры (обновлено)
Полномочия ведомства расширили еще до принятия соответствующего закона