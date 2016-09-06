Разработчики Tor выпустили официальную Android-версию анонимного браузера (обновлено)
Альфа-версию приложения тестировали с сентября
Разработчики Tor выпустили официальную Android-версию анонимного браузера (обновлено) Альфа-версию приложения тестировали с сентября
В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено)
Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут
В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено) Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут
Приложение FaceCat для анонимного общения от бывшего разработчика «ВКонтакте»
Приложение не хранит никакой реальной информации о пользователях
Приложение FaceCat для анонимного общения от бывшего разработчика «ВКонтакте» Приложение не хранит никакой реальной информации о пользователях
Соцсети выступили против отмены ограничений на сбор данных пользователей
Ранее открытые данные предложили сделать общедоступными для неограниченного круга лиц
Соцсети выступили против отмены ограничений на сбор данных пользователей Ранее открытые данные предложили сделать общедоступными для неограниченного круга лиц
Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке
Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок
Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок
Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей
Теперь мессенджер может передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме
Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей Теперь мессенджер может передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме
«Известия»: Российские разработчики лишили пользователей Telegram анонимности
Новый сервис позволяет определять номер телефона по юзернейму
«Известия»: Российские разработчики лишили пользователей Telegram анонимности Новый сервис позволяет определять номер телефона по юзернейму
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз
Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
Власти сорвали сроки вступления в силу запрета на анонимность в мессенджерах
Подзаконные акты для исполнения проекта Минкомсвязи еще не согласовали
Власти сорвали сроки вступления в силу запрета на анонимность в мессенджерах Подзаконные акты для исполнения проекта Минкомсвязи еще не согласовали
В России ограничат анонимность электронных кошельков
Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации
В России ограничат анонимность электронных кошельков Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации
Коллективно судиться за Telegram
Цель — защитить пользователей от «кибермошенников и неправомерных действий госорганов»
Коллективно судиться за Telegram Цель — защитить пользователей от «кибермошенников и неправомерных действий госорганов»
Путин утвердил штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах
Новые правила вступают в силу с 1 января 2018 года
Путин утвердил штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах Новые правила вступают в силу с 1 января 2018 года
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете
Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети
Из баз операторов связи удалят анонимных абонентов
Для этого их подключат к системе электронного правительства
Из баз операторов связи удалят анонимных абонентов Для этого их подключат к системе электронного правительства
Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные? Разбираемся, правда ли, что с электронных кошельков и карт Momentum нельзя будет снимать деньги
В России запретят снимать деньги с карт без имени и с анонимных электронных кошельков
В закон о национальной платежной системе внесут изменения
В России запретят снимать деньги с карт без имени и с анонимных электронных кошельков В закон о национальной платежной системе внесут изменения
Сколько россиян поддерживают отмену анонимности в интернете
«Левада-центр» опросил пользователей Рунета
Сколько россиян поддерживают отмену анонимности в интернете «Левада-центр» опросил пользователей Рунета
В Госдуму внесли законопроект об отмене анонимности в мессенджерах
За невыполнение требований властей приложение могут заблокировать
В Госдуму внесли законопроект об отмене анонимности в мессенджерах За невыполнение требований властей приложение могут заблокировать
Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров
По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»