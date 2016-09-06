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Новости

Разработчики Tor выпустили официальную Android-версию анонимного браузера (обновлено)

Альфа-версию приложения тестировали с сентября

1
Новости

Разработчики Tor выпустили официальную Android-версию анонимного браузера (обновлено) Альфа-версию приложения тестировали с сентября

Новости

В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено)

Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут

7
Новости

В России заработали правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона (обновлено) Операторы должны будут проверять номера абонентов в течение 20 минут

Новости

Приложение FaceCat для анонимного общения от бывшего разработчика «ВКонтакте»

Приложение не хранит никакой реальной информации о пользователях

1
Новости

Приложение FaceCat для анонимного общения от бывшего разработчика «ВКонтакте» Приложение не хранит никакой реальной информации о пользователях

Новости

Соцсети выступили против отмены ограничений на сбор данных пользователей

Ранее открытые данные предложили сделать общедоступными для неограниченного круга лиц

0
Новости

Соцсети выступили против отмены ограничений на сбор данных пользователей Ранее открытые данные предложили сделать общедоступными для неограниченного круга лиц

Новости

Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке

Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок

0
Новости

Глава Роскомнадзора — об анонимности в мессенджерах как о маркетинговой уловке Александр Жаров заявил о необходимости отказаться от анонимных переписок

Новости

Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей

Теперь мессенджер может передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме

1
Новости

Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей Теперь мессенджер может передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме

Новости

«Известия»: Российские разработчики лишили пользователей Telegram анонимности

Новый сервис позволяет определять номер телефона по юзернейму

1
Новости

«Известия»: Российские разработчики лишили пользователей Telegram анонимности Новый сервис позволяет определять номер телефона по юзернейму

Новости

В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз

Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете

2
Новости

В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете

Новости

Власти сорвали сроки вступления в силу запрета на анонимность в мессенджерах

Подзаконные акты для исполнения проекта Минкомсвязи еще не согласовали

0
Новости

Власти сорвали сроки вступления в силу запрета на анонимность в мессенджерах Подзаконные акты для исполнения проекта Минкомсвязи еще не согласовали

Новости

В России ограничат анонимность электронных кошельков

Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации

2
Новости

В России ограничат анонимность электронных кошельков Открытие электронного кошелька будет возможно после идентификации

Новости

Коллективно судиться за Telegram

Цель — защитить пользователей от «кибермошенников и неправомерных действий госорганов»

0
Новости

Коллективно судиться за Telegram Цель — защитить пользователей от «кибермошенников и неправомерных действий госорганов»

Новости

Путин утвердил штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах

Новые правила вступают в силу с 1 января 2018 года

0
Новости

Путин утвердил штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах Новые правила вступают в силу с 1 января 2018 года

Новости

Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете

Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети

0
Новости

Глава Роскомнадзора — о сказочной анонимности в интернете Александр Жаров назвал сказкой анонимность в Сети

Новости

Из баз операторов связи удалят анонимных абонентов

Для этого их подключат к системе электронного правительства

0
Новости

Из баз операторов связи удалят анонимных абонентов Для этого их подключат к системе электронного правительства

Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?
Ситуация
Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные? Разбираемся, правда ли, что с электронных кошельков и карт Momentum нельзя будет снимать деньги
1
Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?
Ситуация

Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные? Разбираемся, правда ли, что с электронных кошельков и карт Momentum нельзя будет снимать деньги

Новости

В России запретят снимать деньги с карт без имени и с анонимных электронных кошельков

В закон о национальной платежной системе внесут изменения

0
Новости

В России запретят снимать деньги с карт без имени и с анонимных электронных кошельков В закон о национальной платежной системе внесут изменения

Новости

Сколько россиян поддерживают отмену анонимности в интернете

«Левада-центр» опросил пользователей Рунета

0
Сколько россиян поддерживают отмену анонимности в интернете
Новости

Сколько россиян поддерживают отмену анонимности в интернете «Левада-центр» опросил пользователей Рунета

Новости

В Госдуму внесли законопроект об отмене анонимности в мессенджерах

За невыполнение требований властей приложение могут заблокировать

0
Новости

В Госдуму внесли законопроект об отмене анонимности в мессенджерах За невыполнение требований властей приложение могут заблокировать

Ситуация

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»

0
Ситуация

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»

Город

Запретить анонимные жалобы

Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности

1
Город

Запретить анонимные жалобы Для того чтобы обратиться с жалобой, нудно будет показать паспорт или заверенное удостоверение личности

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