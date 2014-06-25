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Новости

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года

А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках

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Новости

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках

Новости

Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года

К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения

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Новости

Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения

Новости

На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон

На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты

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На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон
Новости

На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты

Новости

Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках

Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса

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Новости

Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса

Новости

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита

Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду

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Новости

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду

Новости

В России изменится дизайн пачек сигарет

С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями

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Новости

В России изменится дизайн пачек сигарет С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями

Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия
Ситуация
Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегияИ где еще запретят курить в России
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Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия
Ситуация

Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия И где еще запретят курить в России

Город

Минздрав отказался от запрета на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года

Из новой версии антитабачной концепции исключили «всю спорную конкретику»

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Минздрав отказался от запрета на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года
Город

Минздрав отказался от запрета на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года Из новой версии антитабачной концепции исключили «всю спорную конкретику»

Ситуация

Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года

Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»

0
Ситуация

Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»

Ситуация

Сколько россиян поддерживают запрет на продажу табака родившимся после 2014 года

Большинство курильщиков выступило за новую инициативу Минздрава

0
Ситуация

Сколько россиян поддерживают запрет на продажу табака родившимся после 2014 года Большинство курильщиков выступило за новую инициативу Минздрава

Новости

Минэкономразвития выступило против новой антитабачной концепции

Ведомство заявило, что документ противоречит Конституции

1
Новости

Минэкономразвития выступило против новой антитабачной концепции Ведомство заявило, что документ противоречит Конституции

Ситуация

Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года

Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»

2
Ситуация

Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»

Ситуация

Включить в список жизненно важных лекарства от табачной зависимости

Государство собирается помочь курильщикам избавиться от вредной привычки

3
Ситуация

Включить в список жизненно важных лекарства от табачной зависимости Государство собирается помочь курильщикам избавиться от вредной привычки

Новости

Запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию

1
Новости

Запретить продажу табака родившимся после 2014 года Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию

Ситуация

Госдума запретила продавать большие пачки сигарет

Положение вступит в силу с 1 июля 2016 года, если его подпишет президент

2
Ситуация

Госдума запретила продавать большие пачки сигарет Положение вступит в силу с 1 июля 2016 года, если его подпишет президент

Ситуация

В России начали действовать новые правила оборудования курилок

Теперь курилки должны быть оснащены специальным знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным освещением

1
Ситуация

В России начали действовать новые правила оборудования курилок Теперь курилки должны быть оснащены специальным знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным освещением

Ситуация

Сколько россиян соблюдают антитабачный закон

Данные привёл член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Дмитрий Носов

10
Ситуация

Сколько россиян соблюдают антитабачный закон Данные привёл член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Дмитрий Носов

Город

На сколько оштрафовали московских курильщиков в июне

Со дня вступления в силу второй части антитабачного закона московская полиция оштрафовала за курение в неположенном месте 30 тысяч человек

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Город

На сколько оштрафовали московских курильщиков в июне Со дня вступления в силу второй части антитабачного закона московская полиция оштрафовала за курение в неположенном месте 30 тысяч человек

Город

Роспотребнадзор запретил курение на летних верандах

Ведомство объяснило, что запрет на курение распространяется не только на кафе и рестораны, но и на летние веранды

24
Город

Роспотребнадзор запретил курение на летних верандах Ведомство объяснило, что запрет на курение распространяется не только на кафе и рестораны, но и на летние веранды

Город

В кафе и ресторанах проведут рейд против кальянов

Рейд против незаконных кальянов депутаты Госдумы проведут вместе со спецслужбами

6
Город

В кафе и ресторанах проведут рейд против кальянов Рейд против незаконных кальянов депутаты Госдумы проведут вместе со спецслужбами

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