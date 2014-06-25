Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года
А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках
Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках
Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года
К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения
Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения
На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон
На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты
На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты
Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках
Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса
Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса
Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита
Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду
Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду
В России изменится дизайн пачек сигарет
С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями
В России изменится дизайн пачек сигарет С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями
Налог на курение: Что изменит новая антитабачная стратегия И где еще запретят курить в России
Минздрав отказался от запрета на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года
Из новой версии антитабачной концепции исключили «всю спорную конкретику»
Минздрав отказался от запрета на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года Из новой версии антитабачной концепции исключили «всю спорную конкретику»
Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года
Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»
Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»
Сколько россиян поддерживают запрет на продажу табака родившимся после 2014 года
Большинство курильщиков выступило за новую инициативу Минздрава
Сколько россиян поддерживают запрет на продажу табака родившимся после 2014 года Большинство курильщиков выступило за новую инициативу Минздрава
Минэкономразвития выступило против новой антитабачной концепции
Ведомство заявило, что документ противоречит Конституции
Минэкономразвития выступило против новой антитабачной концепции Ведомство заявило, что документ противоречит Конституции
Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года
Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»
Вероника Скворцова — о запрете продажи табака родившимся после 2014 года Министр назвала предложение собственного ведомства «гиперболой»
Включить в список жизненно важных лекарства от табачной зависимости
Государство собирается помочь курильщикам избавиться от вредной привычки
Включить в список жизненно важных лекарства от табачной зависимости Государство собирается помочь курильщикам избавиться от вредной привычки
Запретить продажу табака родившимся после 2014 года
Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию
Запретить продажу табака родившимся после 2014 года Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию
Госдума запретила продавать большие пачки сигарет
Положение вступит в силу с 1 июля 2016 года, если его подпишет президент
Госдума запретила продавать большие пачки сигарет Положение вступит в силу с 1 июля 2016 года, если его подпишет президент
В России начали действовать новые правила оборудования курилок
Теперь курилки должны быть оснащены специальным знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным освещением
В России начали действовать новые правила оборудования курилок Теперь курилки должны быть оснащены специальным знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным освещением
Сколько россиян соблюдают антитабачный закон
Данные привёл член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Дмитрий Носов
Сколько россиян соблюдают антитабачный закон Данные привёл член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Дмитрий Носов
На сколько оштрафовали московских курильщиков в июне
Со дня вступления в силу второй части антитабачного закона московская полиция оштрафовала за курение в неположенном месте 30 тысяч человек
На сколько оштрафовали московских курильщиков в июне Со дня вступления в силу второй части антитабачного закона московская полиция оштрафовала за курение в неположенном месте 30 тысяч человек
Роспотребнадзор запретил курение на летних верандах
Ведомство объяснило, что запрет на курение распространяется не только на кафе и рестораны, но и на летние веранды