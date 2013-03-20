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Новости

С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС

Нововведение станет первым этапом реализации требований «пакета Яровой»

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Новости

С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС Нововведение станет первым этапом реализации требований «пакета Яровой»

Новости

Сотрудникам метро разрешат использовать оружие

Правительство одобрило законопроект о вооружении транспортной охраны электрошокерами и огнестрельным оружием

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Новости

Сотрудникам метро разрешат использовать оружие Правительство одобрило законопроект о вооружении транспортной охраны электрошокерами и огнестрельным оружием

Новости

ФСБ создала базу данных иностранных террористов

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров

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Новости

ФСБ создала базу данных иностранных террористов Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Иностранный опыт
Как защитить толпу от террориста на грузовикеЧто делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
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Как защитить толпу от террориста на грузовике
Иностранный опыт

Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты

Ситуация

Госдума окончательно приняла «пакет Яровой»

Новый антитеррористический пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях

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Ситуация

Госдума окончательно приняла «пакет Яровой» Новый антитеррористический пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях

Ситуация

«Пакет Яровой» смягчили по требованию религиозных организаций и IT-компаний

Новый пакет антитеррористических поправок планируется принять в последний день работы Госдумы шестого созыва

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Ситуация

«Пакет Яровой» смягчили по требованию религиозных организаций и IT-компаний Новый пакет антитеррористических поправок планируется принять в последний день работы Госдумы шестого созыва

Ситуация

«Пакет Яровой» доработают перед вторым чтением в Госдуме (обновлено)

Из него могут убрать положения о лишении россиян гражданства и ограничении на выезд граждан за границу

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Ситуация

«Пакет Яровой» доработают перед вторым чтением в Госдуме (обновлено) Из него могут убрать положения о лишении россиян гражданства и ограничении на выезд граждан за границу

Ситуация

Создать антитеррористический Интерпол

Бывший глава ФСБ считает, что это поможет странам эффективнее противостоять радикалам и их пособникам

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Ситуация

Создать антитеррористический Интерпол Бывший глава ФСБ считает, что это поможет странам эффективнее противостоять радикалам и их пособникам

Новости

МВД предлагает сажать предпринимателей в тюрьму за отсутствие антитеррористических мер

Ведомство подготовило проект поправок

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Новости

МВД предлагает сажать предпринимателей в тюрьму за отсутствие антитеррористических мер Ведомство подготовило проект поправок