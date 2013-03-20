С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС
Нововведение станет первым этапом реализации требований «пакета Яровой»
С 1 июля операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС Нововведение станет первым этапом реализации требований «пакета Яровой»
Сотрудникам метро разрешат использовать оружие
Правительство одобрило законопроект о вооружении транспортной охраны электрошокерами и огнестрельным оружием
Сотрудникам метро разрешат использовать оружие Правительство одобрило законопроект о вооружении транспортной охраны электрошокерами и огнестрельным оружием
ФСБ создала базу данных иностранных террористов
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров
ФСБ создала базу данных иностранных террористов Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров
Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Госдума окончательно приняла «пакет Яровой»
Новый антитеррористический пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях
Госдума окончательно приняла «пакет Яровой» Новый антитеррористический пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях
«Пакет Яровой» смягчили по требованию религиозных организаций и IT-компаний
Новый пакет антитеррористических поправок планируется принять в последний день работы Госдумы шестого созыва
«Пакет Яровой» смягчили по требованию религиозных организаций и IT-компаний Новый пакет антитеррористических поправок планируется принять в последний день работы Госдумы шестого созыва
«Пакет Яровой» доработают перед вторым чтением в Госдуме (обновлено)
Из него могут убрать положения о лишении россиян гражданства и ограничении на выезд граждан за границу
«Пакет Яровой» доработают перед вторым чтением в Госдуме (обновлено) Из него могут убрать положения о лишении россиян гражданства и ограничении на выезд граждан за границу
Создать антитеррористический Интерпол
Бывший глава ФСБ считает, что это поможет странам эффективнее противостоять радикалам и их пособникам