В России возник дефицит апельсинов
Торговые сети не успели закупить достаточное количество цитрусовых из других стран
Archer Fresh: Русские апельсины в Испании Братья Чуркины купили апельсиновую плантацию в Испании. Чтобы продавать свой урожай в России, они создали свой фруктовый бренд, что совершенно не принято в сельском хозяйстве.
Archer Fresh: Русские апельсины в Испании Братья Чуркины купили апельсиновую плантацию в Испании. Чтобы продавать свой урожай в России, они создали свой фруктовый бренд, что совершенно не принято в сельском хозяйстве.
Испанские апельсины Archer в Москве
Сейчас в Москве Archer снабжают сочными сладкими апельсинами не один ресторан
Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой Нежная свинина на ребрышках вначале обжаривается до золотистого цвета, а затем запекается под грилем с репкой и шалфеем в апельсиновом соке. В результате получается нечтно невообразимо вкусное!