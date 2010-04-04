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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России возник дефицит апельсинов

Торговые сети не успели закупить достаточное количество цитрусовых из других стран

В России возник дефицит апельсинов

Archer Fresh: Русские апельсины в Испании
Archer Fresh: Русские апельсины в Испании Братья Чуркины купили апельсиновую плантацию в Испании. Чтобы продавать свой урожай в России, они создали свой фруктовый бренд, что совершенно не принято в сельском хозяйстве.
Archer Fresh: Русские апельсины в Испании

Archer Fresh: Русские апельсины в Испании
Братья Чуркины купили апельсиновую плантацию в Испании. Чтобы продавать свой урожай в России, они создали свой фруктовый бренд, что совершенно не принято в сельском хозяйстве.

Испанские апельсины Archer в Москве

Сейчас в Москве Archer снабжают сочными сладкими апельсинами не один ресторан

Испанские апельсины Archer в Москве

Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой Нежная свинина на ребрышках вначале обжаривается до золотистого&nbsp; цвета, а затем запекается под грилем с репкой и шалфеем в апельсиновом соке. В результате получается нечтно невообразимо вкусное!

Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой