Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой Нежная свинина на ребрышках вначале обжаривается до золотистого цвета, а затем запекается под грилем с репкой и шалфеем в апельсиновом соке. В результате получается нечтно невообразимо вкусное!