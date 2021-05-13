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13 мая 2021

Программа «Архитекторы.рф» запустила онлайн-курс о том, как вовлекать жителей в жизнь города

11 января 2021

Открылся прием заявок на обучение по программе «Архитекторы.рф»