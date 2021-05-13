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2021-05-13T15:41:06.000+03:00
13 мая 2021
Программа «Архитекторы.рф» запустила онлайн-курс о том, как вовлекать жителей в жизнь города
2021-01-11T16:48:28.000+03:00
11 января 2021
Открылся прием заявок на обучение по программе «Архитекторы.рф»
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