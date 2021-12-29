6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан
На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан
Новости

На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан

Платформа «Архитекторы.рф» запустила курс «Здоровый город». Он посвящен тому, как мегаполис влияет на здоровье жителей.

Из каких блоков состоит онлайн-курс:

  • «Что такое здоровый город»;
  • «Здоровый город для детей»;
  • «Город и физическое здоровье»;
  • «Город и ментальное здоровье»;
  • «Город для всех».

Среди спикеров — управляющий директор проектов КБ «Стрелка» Александра Чечеткина, датский архитектор Хелле Юуль, клинический психолог Юлия Кочетова, основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, урбанист Андрей Елбаев и другие эксперты.

Видеолекции можно бесплатно посмотреть на сайте после регистрации.

Источник: пресс-служба «Архитекторы.рф»

Обложка: «Архитекторы.рф»

скопировать ссылку

Тэги

Выбрать котика по гороскопу
Сервис дня
29 декабря 2021

Выбрать котика по гороскопу

хочу ещё материалов
Закрыть