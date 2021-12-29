На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан

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Платформа «Архитекторы.рф» запустила курс «Здоровый город». Он посвящен тому, как мегаполис влияет на здоровье жителей.
Из каких блоков состоит онлайн-курс:
Среди спикеров — управляющий директор проектов КБ «Стрелка» Александра Чечеткина, датский архитектор Хелле Юуль, клинический психолог Юлия Кочетова, основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, урбанист Андрей Елбаев и другие эксперты.
Видеолекции можно бесплатно посмотреть на сайте после регистрации.
Источник: пресс-служба «Архитекторы.рф»
Обложка: «Архитекторы.рф»