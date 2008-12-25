Стена. Жевачки Находясь в Post Alley, под Park Place Market (Seattle, USA), Стена берет свое начало с ранних 1990-х, когда люди, раздраженные тем, что им приходилось ждать в очереди за билетом в театр, приклеивали на стену жевательную резинку. Сначала они использовали резинку в качестве крепления мелких монет к стене, но со временем монетная традиция исчезла, а жевачка осталась.
Стена. Жевачки Находясь в Post Alley, под Park Place Market (Seattle, USA), Стена берет свое начало с ранних 1990-х, когда люди, раздраженные тем, что им приходилось ждать в очереди за билетом в театр, приклеивали на стену жевательную резинку. Сначала они использовали резинку в качестве крепления мелких монет к стене, но со временем монетная традиция исчезла, а жевачка осталась.
Единственная в России 3х этажная галерея «Башня», Санкт-Петербург Совсем недавно во дворе Владимирского проспекта открылась новая галерея Башня. Ну не во дворе, а в бывшей пожарной башне. Она, правда, состоит из трех этажей, на каждый из которых надо подниматься по старой ржавой лестнице, преодолев до этого пять этажей обычной питерской парадной, которые очень своеобразно пахнут в центре города. Хозяин галереи художник Дмитрий Громов, который...