Единственная в России 3х этажная галерея «Башня», Санкт-Петербург Совсем недавно во дворе Владимирского проспекта открылась новая галерея Башня. Ну не во дворе, а в бывшей пожарной башне. Она, правда, состоит из трех этажей, на каждый из которых надо подниматься по старой ржавой лестнице, преодолев до этого пять этажей обычной питерской парадной, которые очень своеобразно пахнут в центре города. Хозяин галереи художник Дмитрий Громов, который...