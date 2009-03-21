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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Премия Jägermeister Music Awards открыла прием заявок на конкурс начинающих музыкантов

Лучший артист, по версии организаторов, отправится в гастрольный тур

Премия Jägermeister Music Awards открыла прием заявок на конкурс начинающих музыкантов

Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл»
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл» В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл»

Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл»
В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия

На «Стрелке» пройдёт музыкальный форум Selector Pro

На форуме, который организуют вместе с Британским советом, проведёт дискуссию Артемий Троицкий

На «Стрелке» пройдёт музыкальный форум Selector Pro

Артемий Троицкий об эмиграции из России

Музыкальный критик покинул Россию и отправился жить в Эстонию

Артемий Троицкий об эмиграции из России

ЧТО ТЫ ЕШЬ?
ЧТО ТЫ ЕШЬ? Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.
ЧТО ТЫ ЕШЬ?

ЧТО ТЫ ЕШЬ?
Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.