Премия Jägermeister Music Awards открыла прием заявок на конкурс начинающих музыкантов
Лучший артист, по версии организаторов, отправится в гастрольный тур
Премия Jägermeister Music Awards открыла прием заявок на конкурс начинающих музыкантов Лучший артист, по версии организаторов, отправится в гастрольный тур
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл» В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл» В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия
На «Стрелке» пройдёт музыкальный форум Selector Pro
На форуме, который организуют вместе с Британским советом, проведёт дискуссию Артемий Троицкий
На «Стрелке» пройдёт музыкальный форум Selector Pro На форуме, который организуют вместе с Британским советом, проведёт дискуссию Артемий Троицкий
Артемий Троицкий об эмиграции из России
Музыкальный критик покинул Россию и отправился жить в Эстонию
Артемий Троицкий об эмиграции из России Музыкальный критик покинул Россию и отправился жить в Эстонию
ЧТО ТЫ ЕШЬ? Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.