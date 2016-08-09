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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Мундепы против Дептранса

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Москвичи смогут предложить идеи по развитию пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры

Столичные власти начали думать о том, как будет жить город после пандемии

Москвичи смогут предложить идеи по развитию пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

На Садовом кольце появилось 130 новых парковочных мест

Речь идет об участке от Смоленской площади до улицы Новослободской

На Садовом кольце появилось 130 новых парковочных мест

На Кремлёвском кольце появится велополоса

Её проектирование начнётся в 2017 году

На Кремлёвском кольце появится велополоса