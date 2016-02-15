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Weekend

The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар»

За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров

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Weekend

The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар» За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Индустрия

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России

Индустрия

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми» Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России