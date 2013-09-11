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Новости

Игра, которая управляется мимикой

В первой версии игры четыре уровня, каждый из них длится 45 секунд

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Новости

Игра, которая управляется мимикой В первой версии игры четыре уровня, каждый из них длится 45 секунд

Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78
Ситуация
Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка
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Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78
Ситуация

Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78 Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка

Новости

LifeNews потратит 10 млн рублей на репортажи пользователей о происшествиях

Предполагается, что гонорар за один материал составит от 5 000 до 7 000 рублей

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Новости

LifeNews потратит 10 млн рублей на репортажи пользователей о происшествиях Предполагается, что гонорар за один материал составит от 5 000 до 7 000 рублей