Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кремль поручил правительству развивать «туманные вычисления»
Эта модель противоположна «облаку» и позволяет не перегружать сеть
Кремль поручил правительству развивать «туманные вычисления» Эта модель противоположна «облаку» и позволяет не перегружать сеть
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
АСИ столкнулось с хамством при проверке региональных инвестиционных агентств
Лишь в пяти из 22 регионов не было выявлено никаких проблем во взаимодействии с потенциальными инвесторами
АСИ столкнулось с хамством при проверке региональных инвестиционных агентств Лишь в пяти из 22 регионов не было выявлено никаких проблем во взаимодействии с потенциальными инвесторами
У силовиков и ФАС появятся оперативные штабы для помощи бизнесу
«Дорожную карту», в которой прописан план по их созданию, в ближайшие дни направят на подпись президенту