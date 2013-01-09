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Новости

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Кремль поручил правительству развивать «туманные вычисления»

Эта модель противоположна «облаку» и позволяет не перегружать сеть

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Новости

Кремль поручил правительству развивать «туманные вычисления» Эта модель противоположна «облаку» и позволяет не перегружать сеть

Новости

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

АСИ столкнулось с хамством при проверке региональных инвестиционных агентств

Лишь в пяти из 22 регионов не было выявлено никаких проблем во взаимодействии с потенциальными инвесторами

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Новости

АСИ столкнулось с хамством при проверке региональных инвестиционных агентств Лишь в пяти из 22 регионов не было выявлено никаких проблем во взаимодействии с потенциальными инвесторами

Новости

У силовиков и ФАС появятся оперативные штабы для помощи бизнесу

«Дорожную карту», в которой прописан план по их созданию, в ближайшие дни направят на подпись президенту

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У силовиков и ФАС появятся оперативные штабы для помощи бизнесу «Дорожную карту», в которой прописан план по их созданию, в ближайшие дни направят на подпись президенту