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Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина

И какие компании терпят убытки

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина
И какие компании терпят убытки