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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых

Там научат определять созвездия, звезды и планеты

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых

Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия

Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»

Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия

Сегодня россияне увидят суперлуние

Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние

Сегодня россияне увидят суперлуние

На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние

Полная Луна взойдет вечером 24 октября

На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние

В октябре москвичи смогут увидеть сразу два метеорных дождя

Интенсивные явления ожидаются в начале и конце месяца

В октябре москвичи смогут увидеть сразу два метеорных дождя

В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая осень

Светлое время суток начнет стремительно сокращаться

В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая осень

Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений

Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами

Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений

Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»

Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час

Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»

Где смотреть великое противостояние Марса и полное затмение Луны
Где смотреть великое противостояние Марса и полное затмение Луны Если вдруг будет облачно
Где смотреть великое противостояние Марса и полное затмение Луны

Где смотреть великое противостояние Марса и полное затмение Луны
Если вдруг будет облачно

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами

В день открытия все мероприятия проведут бесплатно

В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами

Первый весенний звездопад можно будет наблюдать в конце апреля

Метеорный поток Лириды придется на 22 апреля

Первый весенний звездопад можно будет наблюдать в конце апреля

В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая весна

Это произойдет вечером 20 марта

В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая весна

Московские школы оснастят техникой для изучения астрономии за 267 миллионов рублей

Астрономия входит в обязательную школьную программу

Московские школы оснастят техникой для изучения астрономии за 267 миллионов рублей

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

Астрономические явления состоятся в один день

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние

Спутник Земли будет выглядеть больше и ярче, чем обычно

После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние

В ночь на четверг над Москвой пройдет звездопад года

На пике его активности в небе над столицей ожидается до 120 метеоров в час

В ночь на четверг над Москвой пройдет звездопад года

В декабре москвичи смогут наблюдать мощнейший звездопад

Тогда же можно увидеть метеорный поток Урсиды

В декабре москвичи смогут наблюдать мощнейший звездопад

В выходные в небе над Москвой ожидается звездопад

Максимум падающих звезд можно будет увидеть в ночь на субботу

В выходные в небе над Москвой ожидается звездопад

Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный кружок по астрономии

Зачисление на первый курс кружка проводится для учеников 6-7 классов по результатам собеседований

Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный кружок по астрономии

Москвичи смогут увидеть бордовую Луну

Явление можно будет наблюдать 7 августа

Москвичи смогут увидеть бордовую Луну

В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной

Спутник Земли можно будет увидеть 26, 27 и 28 июля

В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной

Московский планетарий отпразднует 70-летие выставкой 19 июля

Новая экспозиция разместится в музее Урании

Московский планетарий отпразднует 70-летие выставкой 19 июля

В планетарии отметят Международный день астероида

Праздник состоится 30 июня

В планетарии отметят Международный день астероида

В конце июня москвичи увидят первый летний звездопад

Также в конце месяца на небе могут появиться редкие серебристые облака

В конце июня москвичи увидят первый летний звездопад

На крыше «Горбушкиного двора» проведут бесплатный астрономический сеанс

Мероприятие начнется в 19:00

На крыше «Горбушкиного двора» проведут бесплатный астрономический сеанс

Уроки астрономии введут в российских школах с нового учебного года

Преподавать астрономию будут учителя физики

Уроки астрономии введут в российских школах с нового учебного года

В Московском планетарии открываются лекции по астрономии для взрослых

В конце курса слушатели смогут использовать знания на практике для астрономических наблюдений

В Московском планетарии открываются лекции по астрономии для взрослых

В январе в Москве можно будет увидеть звездопад и самое близкое расположение Солнца к Земле

Днем 3 января прогнозируется падение до 120 метеоров в час

В январе в Москве можно будет увидеть звездопад и самое близкое расположение Солнца к Земле

В ноябре в Москве можно будет увидеть суперлуние и звездный дождь

Суперлуние произойдет 14 ноября

В ноябре в Москве можно будет увидеть суперлуние и звездный дождь

В Минобрнауки предложили изучать астрономию за счет второго иностранного языка

С предложением выступила министр образования России Ольга Васильева

В Минобрнауки предложили изучать астрономию за счет второго иностранного языка

В обязательную школьную программу вернут астрономию

Из базисного плана школьной программы астрономия исчезла в 1991 году

В обязательную школьную программу вернут астрономию

Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса

Увидеть это явление можно будет и невооружённым глазом

Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса

В ночь на 27 июня москвичи увидят первый летний звездопад

В этот день горожане могут наблюдать от 1 до 100 метеоритов в час

В ночь на 27 июня москвичи увидят первый летний звездопад

Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад? The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?

Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?
The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём

Планетарий и «Роскосмос» собирают подписи за уроки астрономии в школах

Астрономия поможет формированию у школьников научного мировоззрения, считают организаторы кампании

Планетарий и «Роскосмос» собирают подписи за уроки астрономии в школах

В январе москвичи увидят комету, парад планет и звездопад

В Планетарии рассказали о том, когда и как наблюдать за астрономическими явлениями

В январе москвичи увидят комету, парад планет и звездопад

В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина

Звездопады можно будет увидеть 23 и 25 декабря

В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина

В ночь на 18 ноября москвичи смогут увидеть метеорный дождь

Специалисты рекомендуют смотреть звездопад ранним утром и вдали от города

В ночь на 18 ноября москвичи смогут увидеть метеорный дождь

В выходные в Москве можно будет наблюдать суперлуние

Над городами России взойдёт необычно крупная Луна, чьи видимые размеры будут больше нормы на 10 % из-за максимального сближения небесного тела с Землёй

В выходные в Москве можно будет наблюдать суперлуние

День открытой астрономии 22 мая 2010 года с 20:00 до 23:00 в Москве по адресу Нахимовский проспект д. 11, корпус 1 будет проходить очередной, уже 7-ой  по счету, день Открытой Астрономии. Первые четыре прошли очень хорошо, с прекрасной видимостью. Пятый тоже, только было холодно. Шестой не удался из-за плохой погоды. Большие надежды возлагаются на этот раз: как никак лето уже почти. Прогноз довольно...

День открытой астрономии