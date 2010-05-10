Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых
Там научат определять созвездия, звезды и планеты
Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия
Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»
На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние
Полная Луна взойдет вечером 24 октября
В октябре москвичи смогут увидеть сразу два метеорных дождя
Интенсивные явления ожидаются в начале и конце месяца
В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая осень
Светлое время суток начнет стремительно сокращаться
Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений
Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами
Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»
Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час
Где смотреть великое противостояние Марса и полное затмение Луны Если вдруг будет облачно
Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны
Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами
В день открытия все мероприятия проведут бесплатно
Первый весенний звездопад можно будет наблюдать в конце апреля
Метеорный поток Лириды придется на 22 апреля
В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая весна
Это произойдет вечером 20 марта
Московские школы оснастят техникой для изучения астрономии за 267 миллионов рублей
Астрономия входит в обязательную школьную программу
В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение
Астрономические явления состоятся в один день
После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние
Спутник Земли будет выглядеть больше и ярче, чем обычно
В ночь на четверг над Москвой пройдет звездопад года
На пике его активности в небе над столицей ожидается до 120 метеоров в час
В декабре москвичи смогут наблюдать мощнейший звездопад
Тогда же можно увидеть метеорный поток Урсиды
В выходные в небе над Москвой ожидается звездопад
Максимум падающих звезд можно будет увидеть в ночь на субботу
Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный кружок по астрономии
Зачисление на первый курс кружка проводится для учеников 6-7 классов по результатам собеседований
В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной
Спутник Земли можно будет увидеть 26, 27 и 28 июля
Московский планетарий отпразднует 70-летие выставкой 19 июля
Новая экспозиция разместится в музее Урании
В конце июня москвичи увидят первый летний звездопад
Также в конце месяца на небе могут появиться редкие серебристые облака
На крыше «Горбушкиного двора» проведут бесплатный астрономический сеанс
Мероприятие начнется в 19:00
Уроки астрономии введут в российских школах с нового учебного года
Преподавать астрономию будут учителя физики
В Московском планетарии открываются лекции по астрономии для взрослых
В конце курса слушатели смогут использовать знания на практике для астрономических наблюдений
В январе в Москве можно будет увидеть звездопад и самое близкое расположение Солнца к Земле
Днем 3 января прогнозируется падение до 120 метеоров в час
В ноябре в Москве можно будет увидеть суперлуние и звездный дождь
Суперлуние произойдет 14 ноября
В Минобрнауки предложили изучать астрономию за счет второго иностранного языка
С предложением выступила министр образования России Ольга Васильева
В обязательную школьную программу вернут астрономию
Из базисного плана школьной программы астрономия исчезла в 1991 году
Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса
Увидеть это явление можно будет и невооружённым глазом
В ночь на 27 июня москвичи увидят первый летний звездопад
В этот день горожане могут наблюдать от 1 до 100 метеоритов в час
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад? The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём
Планетарий и «Роскосмос» собирают подписи за уроки астрономии в школах
Астрономия поможет формированию у школьников научного мировоззрения, считают организаторы кампании
В январе москвичи увидят комету, парад планет и звездопад
В Планетарии рассказали о том, когда и как наблюдать за астрономическими явлениями
В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина
Звездопады можно будет увидеть 23 и 25 декабря
В ночь на 18 ноября москвичи смогут увидеть метеорный дождь
Специалисты рекомендуют смотреть звездопад ранним утром и вдали от города
В выходные в Москве можно будет наблюдать суперлуние
Над городами России взойдёт необычно крупная Луна, чьи видимые размеры будут больше нормы на 10 % из-за максимального сближения небесного тела с Землёй