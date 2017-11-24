Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых
Там научат определять созвездия, звезды и планеты
Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых Там научат определять созвездия, звезды и планеты
Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия
Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»
Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»
Сегодня россияне увидят суперлуние Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние
На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние
Полная Луна взойдет вечером 24 октября
На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние Полная Луна взойдет вечером 24 октября
В октябре москвичи смогут увидеть сразу два метеорных дождя
Интенсивные явления ожидаются в начале и конце месяца
В октябре москвичи смогут увидеть сразу два метеорных дождя Интенсивные явления ожидаются в начале и конце месяца
В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая осень
Светлое время суток начнет стремительно сокращаться
В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая осень Светлое время суток начнет стремительно сокращаться
Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений
Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами
Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами
Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»
Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час
Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года» Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час
Где смотреть великое противостояние Марса и полное затмение Луны Если вдруг будет облачно
Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны
Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса
Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами
В день открытия все мероприятия проведут бесплатно
В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами В день открытия все мероприятия проведут бесплатно
Первый весенний звездопад можно будет наблюдать в конце апреля
Метеорный поток Лириды придется на 22 апреля
Первый весенний звездопад можно будет наблюдать в конце апреля Метеорный поток Лириды придется на 22 апреля
В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая весна
Это произойдет вечером 20 марта
В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая весна Это произойдет вечером 20 марта
Московские школы оснастят техникой для изучения астрономии за 267 миллионов рублей
Астрономия входит в обязательную школьную программу
Московские школы оснастят техникой для изучения астрономии за 267 миллионов рублей Астрономия входит в обязательную школьную программу
В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение
Астрономические явления состоятся в один день
В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение Астрономические явления состоятся в один день
После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние
Спутник Земли будет выглядеть больше и ярче, чем обычно
После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние Спутник Земли будет выглядеть больше и ярче, чем обычно
В ночь на четверг над Москвой пройдет звездопад года
На пике его активности в небе над столицей ожидается до 120 метеоров в час