Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы
Как говорится, обещанного три года ждут
Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы Как говорится, обещанного три года ждут
АТОР: Зарубежные рейсы откроют в лучшем случае в сентябре В худшем — к концу года
Туроператоры отменяют июльские туры за границу
Компании не хотят рисковать: с возобновление перелетов неясно
Туроператоры отменяют июльские туры за границу Компании не хотят рисковать: с возобновление перелетов неясно
Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня
За неделю с острова вывезут всех туристов
Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня За неделю с острова вывезут всех туристов
В каких странах россияне провели новогодние каникулы
И во сколько им обошелся экзотический отдых
В каких странах россияне провели новогодние каникулы И во сколько им обошелся экзотический отдых
Самые посещаемые города мира В топ-100 вошли Москва и Петербург
АТОР: Отметить Новый год в Европе оказалось дороже, чем на Кубе и Шри-Ланке
Спрос на пляжный отдых резко вырос из-за дорогих билетов в Европу
АТОР: Отметить Новый год в Европе оказалось дороже, чем на Кубе и Шри-Ланке
Спрос на пляжный отдых резко вырос из-за дорогих билетов в Европу
Самые популярные направления на Новый год среди россиян
Рейтинг составила ассоциация туроператоров
Самые популярные направления на Новый год среди россиян Рейтинг составила ассоциация туроператоров
Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора
Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом
Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом
Где россияне проведут новогодние праздники
По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край
Где россияне проведут новогодние праздники По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край
Туры по России на осень и зиму подорожали на треть
Примерно на столько же вырос спрос россиян на отдых в это время
Туры по России на осень и зиму подорожали на треть Примерно на столько же вырос спрос россиян на отдых в это время
У россиян снизился интерес к новогодним турам
В этом году многие ожидают снижения цен и открытия новых направлений
У россиян снизился интерес к новогодним турам В этом году многие ожидают снижения цен и открытия новых направлений
Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году
Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %
Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %
Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью
Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом
Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом
Туроператоры сообщили о прекращении продаж путевок в Армению
Туры не покупают из-за напряженной политической ситуации в стране
Туроператоры сообщили о прекращении продаж путевок в Армению Туры не покупают из-за напряженной политической ситуации в стране
Португалия упростила выдачу виз для россиян
Теперь в посольстве можно получить годовой «мультишенген»
Португалия упростила выдачу виз для россиян Теперь в посольстве можно получить годовой «мультишенген»
Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху
Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля
Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля
Туроператоры вывозят россиян с лавиноопасного курорта в Италии
Горнолыжники заблокированы на курорте из-за снегопадов
Туроператоры вывозят россиян с лавиноопасного курорта в Италии Горнолыжники заблокированы на курорте из-за снегопадов
АТОР назвала самые популярные туристические направления на новогодние праздники
Лидером внутреннего туризма стал Сочи, продажи которого в два раза превысили прошлогодние показатели