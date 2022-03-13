Как записывают аудиокниги Расстановка сложных ударений, «50 оттенков серого» голосом бабушки и нецензурные междометия чтецов
Storytel выпустил аудиосборник рассказов от Улицкой и Водолазкина в поддержку «Ночлежки»
Storytel Hub: Платформа для монетизации аудиокниг, подкастов и онлайн-лекций
Сервис в свою очередь получает новых слушателей
«ЛитРес» будет ежемесячно публиковать масштабный рейтинг самых популярных книг
Топ будет формироваться на основе данных со всех крупных площадок
Тревога, хаос и депрессия: Какие книги читают и слушают россияне на карантине
От «Тревожного мозга» до «Обоев-убийц»
Самые популярные книги десятилетия по версии «ЛитРес»
В 2019 году топ впервые возглавила нон-фикшн-книга
YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги
Иск в суд подало издательство «Эксмо»
Самые популярные аудиокниги у россиян
Пользователи стали больше интересоваться литературой по психологии
На Storytel появилась аудиоверсия книги The Village «Петербург. Где мы живем»
Ее озвучила актриса Карина Разумовская
«Читай и слушай»: В MyBook стало удобнее переключаться между форматами книг
Пока новая функция доступна для 2 тысяч произведений
Storytel выпустил дебютный российский аудиосериал с саундтреком Тимы Белорусских
Компания намерена повторить успех Netflix на рынке аудиокниг
В «Одноклассниках» запустили библиотеку аудиокниг
В ней уже находится более 100 известных произведений
В поездах дальнего следования появились аудиокниги
Пассажиры смогут выбирать для прослушивания произведения отечественной и зарубежной литературы