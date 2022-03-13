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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Storytel вернулся в Россию
13 марта 2022

Storytel вернулся в Россию

27 августа 2021

Новые пользователи Storytel получат два месяца бесплатного доступа к сервису

Как записывают аудиокниги
Как записывают аудиокниги Расстановка сложных ударений, «50 оттенков серого» голосом бабушки и нецензурные междометия чтецов
Как записывают аудиокниги

Как записывают аудиокниги
Расстановка сложных ударений, «50 оттенков серого» голосом бабушки и нецензурные междометия чтецов

Рейтинг
9 декабря 2020

Самые популярные электронные и аудиокниги 2020 года

5 декабря 2020

Storytel выпустил аудиосборник рассказов от Улицкой и Водолазкина в поддержку «Ночлежки»

Сервис дня
12 августа 2020

Бот Storytel — помощник в выборе аудиокниг

Storytel Hub: Платформа для монетизации аудиокниг, подкастов и онлайн-лекций

Сервис в свою очередь получает новых слушателей

Storytel Hub: Платформа для монетизации аудиокниг, подкастов и онлайн-лекций

«ЛитРес» будет ежемесячно публиковать масштабный рейтинг самых популярных книг

Топ будет формироваться на основе данных со всех крупных площадок

«ЛитРес» будет ежемесячно публиковать масштабный рейтинг самых популярных книг

Тревога, хаос и депрессия: Какие книги читают и слушают россияне на карантине

От «Тревожного мозга» до «Обоев-убийц»

Тревога, хаос и депрессия: Какие книги читают и слушают россияне на карантине

Самые популярные книги десятилетия по версии «ЛитРес»

В 2019 году топ впервые возглавила нон-фикшн-книга

Самые популярные книги десятилетия по версии «ЛитРес»

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги

Иск в суд подало издательство «Эксмо»

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги

Самые популярные аудиокниги у россиян

Пользователи стали больше интересоваться литературой по психологии

Самые популярные аудиокниги у россиян

На Storytel появилась аудиоверсия книги The Village «Петербург. Где мы живем»

Ее озвучила актриса Карина Разумовская

На Storytel появилась аудиоверсия книги The Village «Петербург. Где мы живем»

«Читай и слушай»: В MyBook стало удобнее переключаться между форматами книг

Пока новая функция доступна для 2 тысяч произведений

«Читай и слушай»: В MyBook стало удобнее переключаться между форматами книг

Storytel выпустил дебютный российский аудиосериал с саундтреком Тимы Белорусских

Компания намерена повторить успех Netflix на рынке аудиокниг

Storytel выпустил дебютный российский аудиосериал с саундтреком Тимы Белорусских

В «Одноклассниках» запустили библиотеку аудиокниг

В ней уже находится более 100 известных произведений

В «Одноклассниках» запустили библиотеку аудиокниг

Самые прослушиваемые аудиокниги

Замыкает топ-10 книга «Седмица Трехглазого» Акунина

Самые прослушиваемые аудиокниги

В поездах дальнего следования появились аудиокниги

Пассажиры смогут выбирать для прослушивания произведения отечественной и зарубежной литературы

В поездах дальнего следования появились аудиокниги

Чит-Чат: Люди на Non Fiction
Чит-Чат: Люди на Non Fiction Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».
Чит-Чат: Люди на Non Fiction

Чит-Чат: Люди на Non Fiction
Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».