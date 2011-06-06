16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Фестиваль Avantfest пройдёт в День парков

18 мая в парке «Музеон» пройдёт музыкальный фестиваль Avantfest, где среди прочих выступит британская группа 2:54.

Фестиваль Avantfest пройдёт в День парков
18 мая в парке «Музеон» пройдёт музыкальный фестиваль Avantfest, где среди прочих выступит британская группа 2:54.

Новое место: AvantСlub на «Винзаводе»
Новое место: AvantСlub на «Винзаводе» «Винзавод» и Avantfest открывают постоянную музыкальную площадку, где будут проходить концерты, вечеринки, лекции и семинары.
Новое место: AvantСlub на «Винзаводе»

Новое место: AvantСlub на «Винзаводе»
«Винзавод» и Avantfest открывают постоянную музыкальную площадку, где будут проходить концерты, вечеринки, лекции и семинары.

События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClub
События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClub Дайджест городских событий этой недели: дни рождения клубов «Пропаганда» и Arma17, фестиваль независимого итальянского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClub

События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClub
Дайджест городских событий этой недели: дни рождения клубов «Пропаганда» и Arma17, фестиваль независимого итальянского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.

Главное на неделе: события с 6 по 12 июня Выставка Джеймса Таррелла в «Гараже», World Press Photo 2011 на «Красном Октябре» и экспозиция «Шедевры ХХ века» в ММСИ.

Главное на неделе: события с 6 по 12 июня
Выставка Джеймса Таррелла в «Гараже», World Press Photo 2011 на «Красном Октябре» и экспозиция «Шедевры ХХ века» в ММСИ.