Фестиваль Avantfest пройдёт в День парков
18 мая в парке «Музеон» пройдёт музыкальный фестиваль Avantfest, где среди прочих выступит британская группа 2:54.
Фестиваль Avantfest пройдёт в День парков 18 мая в парке «Музеон» пройдёт музыкальный фестиваль Avantfest, где среди прочих выступит британская группа 2:54.
Новое место: AvantСlub на «Винзаводе» «Винзавод» и Avantfest открывают постоянную музыкальную площадку, где будут проходить концерты, вечеринки, лекции и семинары.
Новое место: AvantСlub на «Винзаводе» «Винзавод» и Avantfest открывают постоянную музыкальную площадку, где будут проходить концерты, вечеринки, лекции и семинары.
События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClub Дайджест городских событий этой недели: дни рождения клубов «Пропаганда» и Arma17, фестиваль независимого итальянского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Концерт Morcheeba, выставка Верушки, открытие AvantClub Дайджест городских событий этой недели: дни рождения клубов «Пропаганда» и Arma17, фестиваль независимого итальянского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
Главное на неделе: события с 6 по 12 июня Выставка Джеймса Таррелла в «Гараже», World Press Photo 2011 на «Красном Октябре» и экспозиция «Шедевры ХХ века» в ММСИ.