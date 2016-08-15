«Мемориал» проведет экскурсии о знаковых августовских событиях советской истории
Участникам расскажут об акции «Балтийский путь» и августовском путче 1991 года
«Мемориал» проведет экскурсии о знаковых августовских событиях советской истории Участникам расскажут об акции «Балтийский путь» и августовском путче 1991 года
Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР The Village помогает разобраться в событиях, которые привели к появлению современной России
Что читать и смотреть о ГКЧП и развале СССР The Village помогает разобраться в событиях, которые привели к появлению современной России
Сколько россиян не знают, что случилось в августе 1991 года
40 % россиян считают, что с августа 1991 года страна пошла в неправильном направлении