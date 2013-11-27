Лучшие авиакомпании мира по версии TripAdvisor
Большинство позиций в топ-10 заняли компании из Азии
Лучшие авиакомпании мира по версии TripAdvisor Большинство позиций в топ-10 заняли компании из Азии
«Аэрофлот» перенёс шесть рейсов в Китай и обратно из-за тайфуна
На Китай, по прогнозам синоптиков, надвигается тайфун «Нида»
«Аэрофлот» перенёс шесть рейсов в Китай и обратно из-за тайфуна На Китай, по прогнозам синоптиков, надвигается тайфун «Нида»
В России появится ещё один лоукостер
«Нордавиа» изменит специализацию в сторону низкобюджетных перевозок
В России появится ещё один лоукостер «Нордавиа» изменит специализацию в сторону низкобюджетных перевозок
«ЮТэйр» сделает перевозку спортинвентаря бесплатной
Бесплатно можно будет перевозить велосипеды, клюшки и сноуборды
«ЮТэйр» сделает перевозку спортинвентаря бесплатной Бесплатно можно будет перевозить велосипеды, клюшки и сноуборды
Росавиация запретила полёты «Когалымавиа»
Московские аэропорты получили от Росавиации телеграмму о запрете выполнения «Когалымавиа» как внутренних, так и международных рейсов
Росавиация запретила полёты «Когалымавиа» Московские аэропорты получили от Росавиации телеграмму о запрете выполнения «Когалымавиа» как внутренних, так и международных рейсов
«Аэрофлот» вернёт пассажирам полную стоимость билетов в Египет
Туристам в Египте поменяют даты вылета в Россию на более ранние, не взимая штрафа
«Аэрофлот» вернёт пассажирам полную стоимость билетов в Египет Туристам в Египте поменяют даты вылета в Россию на более ранние, не взимая штрафа
Virgin Atlantic может заменить EasyJet на маршруте Москва — Лондон
О такой возможности заявил владелец авиаперевозчика Ричард Брэнсон
Virgin Atlantic может заменить EasyJet на маршруте Москва — Лондон О такой возможности заявил владелец авиаперевозчика Ричард Брэнсон
Что будет с ценами на авиабилеты после продажи «Трансаэро» «Аэрофлоту» The Village узнал, станут ли полёты дороже и сократится ли количество направлений с появлением в России мегаперевозчика
Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань
Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737
Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737
Авиакомпании хотят штрафовать за задержку рейсов
За первый час простоя с них планируется взимать 10% от стоимости рейса, дальше — больше
Авиакомпании хотят штрафовать за задержку рейсов За первый час простоя с них планируется взимать 10% от стоимости рейса, дальше — больше
Авиакомпании заставят обслуживать Крым в обмен на доступ к зарубежным рейсам
Таким образом Минтранс решил обеспечить новый регион России достаточным количеством авиаперевозчиков
Авиакомпании заставят обслуживать Крым в обмен на доступ к зарубежным рейсам Таким образом Минтранс решил обеспечить новый регион России достаточным количеством авиаперевозчиков
VIP-клиенты Cathay Pacific считают домогательства в отношении стюардесс полагающейся им привилегией
За попадание в клуб постоянных пассажиров они платят $50
VIP-клиенты Cathay Pacific считают домогательства в отношении стюардесс полагающейся им привилегией За попадание в клуб постоянных пассажиров они платят $50
Hopes Markets: Влияние санкций на экономику, метеосводки для авиакомпаний и текучка гендиректоров
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Hopes Markets: Влияние санкций на экономику, метеосводки для авиакомпаний и текучка гендиректоров Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
«Аэрофлот» рекомендует воздержаться от полётов на Украину из-за ограничений местных властей
Пассажиры смогут вернуть билеты на украинские рейсы без применения штрафных санкций
«Аэрофлот» рекомендует воздержаться от полётов на Украину из-за ограничений местных властей Пассажиры смогут вернуть билеты на украинские рейсы без применения штрафных санкций
Скандал дня: US Airways ответила на жалобу клиентки порноснимком
В компании уже проводится внутреннее расследование
Скандал дня: US Airways ответила на жалобу клиентки порноснимком В компании уже проводится внутреннее расследование
Hopes Markets: Укрепление рубля, успехи «Аэрофлота» и войны операторов
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Hopes Markets: Укрепление рубля, успехи «Аэрофлота» и войны операторов Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Ростуризм призывает снизить цены на авиабилеты в Крым
Также должно увеличиться количество прямых рейсов на полуостров из регионов
Ростуризм призывает снизить цены на авиабилеты в Крым Также должно увеличиться количество прямых рейсов на полуостров из регионов
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
Депутаты планируют заставить авиакомпании раскрывать информацию о самолётах
По их мнению, это позволит пассажирам тщательнее подходить к выбору рейса с учётом того, в каком состоянии находится самолёт, на котором они собрались лететь