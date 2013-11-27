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Новости

Лучшие авиакомпании мира по версии TripAdvisor

Большинство позиций в топ-10 заняли компании из Азии

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Новости

Лучшие авиакомпании мира по версии TripAdvisor Большинство позиций в топ-10 заняли компании из Азии

Ситуация

«Аэрофлот» перенёс шесть рейсов в Китай и обратно из-за тайфуна

На Китай, по прогнозам синоптиков, надвигается тайфун «Нида»

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Ситуация

«Аэрофлот» перенёс шесть рейсов в Китай и обратно из-за тайфуна На Китай, по прогнозам синоптиков, надвигается тайфун «Нида»

Новости

В России появится ещё один лоукостер

«Нордавиа» изменит специализацию в сторону низкобюджетных перевозок

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Новости

В России появится ещё один лоукостер «Нордавиа» изменит специализацию в сторону низкобюджетных перевозок

Город

«ЮТэйр» сделает перевозку спортинвентаря бесплатной

Бесплатно можно будет перевозить велосипеды, клюшки и сноуборды

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Город

«ЮТэйр» сделает перевозку спортинвентаря бесплатной Бесплатно можно будет перевозить велосипеды, клюшки и сноуборды

Ситуация

Росавиация запретила полёты «Когалымавиа»

Московские аэропорты получили от Росавиации телеграмму о запрете выполнения «Когалымавиа» как внутренних, так и международных рейсов

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Ситуация

Росавиация запретила полёты «Когалымавиа» Московские аэропорты получили от Росавиации телеграмму о запрете выполнения «Когалымавиа» как внутренних, так и международных рейсов

Ситуация

«Аэрофлот» вернёт пассажирам полную стоимость билетов в Египет

Туристам в Египте поменяют даты вылета в Россию на более ранние, не взимая штрафа

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Ситуация

«Аэрофлот» вернёт пассажирам полную стоимость билетов в Египет Туристам в Египте поменяют даты вылета в Россию на более ранние, не взимая штрафа

Транспорт

«Победа» будет летать за рубеж за 999 рублей

Продажа билетов начнётся в ближайшие дни

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Транспорт

«Победа» будет летать за рубеж за 999 рублей Продажа билетов начнётся в ближайшие дни

Транспорт

Virgin Atlantic может заменить EasyJet на маршруте Москва — Лондон

О такой возможности заявил владелец авиаперевозчика Ричард Брэнсон

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Транспорт

Virgin Atlantic может заменить EasyJet на маршруте Москва — Лондон О такой возможности заявил владелец авиаперевозчика Ричард Брэнсон

Что будет с ценами на авиабилеты после продажи «Трансаэро» «Аэрофлоту»
Ситуация
Что будет с ценами на авиабилеты после продажи «Трансаэро» «Аэрофлоту»The Village узнал, станут ли полёты дороже и сократится ли количество направлений с появлением в России мегаперевозчика
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Что будет с ценами на авиабилеты после продажи «Трансаэро» «Аэрофлоту»
Ситуация

Что будет с ценами на авиабилеты после продажи «Трансаэро» «Аэрофлоту» The Village узнал, станут ли полёты дороже и сократится ли количество направлений с появлением в России мегаперевозчика

Ситуация

Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань

Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737

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Ситуация

Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737

Новости

Авиакомпании хотят штрафовать за задержку рейсов

За первый час простоя с них планируется взимать 10% от стоимости рейса, дальше — больше

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Новости

Авиакомпании хотят штрафовать за задержку рейсов За первый час простоя с них планируется взимать 10% от стоимости рейса, дальше — больше

Новости

Авиакомпании заставят обслуживать Крым в обмен на доступ к зарубежным рейсам

Таким образом Минтранс решил обеспечить новый регион России достаточным количеством авиаперевозчиков

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Новости

Авиакомпании заставят обслуживать Крым в обмен на доступ к зарубежным рейсам Таким образом Минтранс решил обеспечить новый регион России достаточным количеством авиаперевозчиков

Новости

VIP-клиенты Cathay Pacific считают домогательства в отношении стюардесс полагающейся им привилегией

За попадание в клуб постоянных пассажиров они платят $50

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Новости

VIP-клиенты Cathay Pacific считают домогательства в отношении стюардесс полагающейся им привилегией За попадание в клуб постоянных пассажиров они платят $50

Новости

Hopes Markets: Влияние санкций на экономику, метеосводки для авиакомпаний и текучка гендиректоров

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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Новости

Hopes Markets: Влияние санкций на экономику, метеосводки для авиакомпаний и текучка гендиректоров Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Новости

«Аэрофлот» рекомендует воздержаться от полётов на Украину из-за ограничений местных властей

Пассажиры смогут вернуть билеты на украинские рейсы без применения штрафных санкций

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Новости

«Аэрофлот» рекомендует воздержаться от полётов на Украину из-за ограничений местных властей Пассажиры смогут вернуть билеты на украинские рейсы без применения штрафных санкций

Новости

Скандал дня: US Airways ответила на жалобу клиентки порноснимком

В компании уже проводится внутреннее расследование

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Новости

Скандал дня: US Airways ответила на жалобу клиентки порноснимком В компании уже проводится внутреннее расследование

Новости

Hopes Markets: Укрепление рубля, успехи «Аэрофлота» и войны операторов

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

0
Новости

Hopes Markets: Укрепление рубля, успехи «Аэрофлота» и войны операторов Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Новости

Ростуризм призывает снизить цены на авиабилеты в Крым

Также должно увеличиться количество прямых рейсов на полуостров из регионов

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Новости

Ростуризм призывает снизить цены на авиабилеты в Крым Также должно увеличиться количество прямых рейсов на полуостров из регионов

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Облако знаний
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникулIntel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
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Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Облако знаний

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.

Новости

Депутаты планируют заставить авиакомпании раскрывать информацию о самолётах

По их мнению, это позволит пассажирам тщательнее подходить к выбору рейса с учётом того, в каком состоянии находится самолёт, на котором они собрались лететь

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Новости

Депутаты планируют заставить авиакомпании раскрывать информацию о самолётах По их мнению, это позволит пассажирам тщательнее подходить к выбору рейса с учётом того, в каком состоянии находится самолёт, на котором они собрались лететь

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