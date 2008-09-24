В Москве открылся первый совмещенный тоннель для машин и метро
Он появился в составе магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
YouDrive ввел регистрацию с помощью Telegram Passport
Сотрудникам каршеринга не будут доступны документы пользователей
Опция заказа автомобиля для друга в «Яндекс.Такси»
Новая функция доступна на территории всей России
Am.ru начал предоставлять онлайн-кредиты на покупку автомобилей
Сервис сотрудничает с Сетелем банком и CarPrice
Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in
Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года
«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские
В базе содержатся 65 тысяч автосервисов, включая мойки, шиномонтаж, тюнинг-ателье и тонировочные мастерские
Цитата дня: Султан Жанказиев о московских водителях
Заведующий кафедрой организации и безопасности движения объяснил, в чём проблема дорожного движения в Москве.
Процедуру получения прав усложнят
Учиться вождению можно будет только сдав предварительный экзамен в ГИБДД.