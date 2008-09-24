В России выросли продажи электромобилей Аналитики отчитались о росте в 72 %
Конкурент Tesla от «Калашникова» Компания представила концепт электрокара CV-1
YouDrive ввел регистрацию с помощью Telegram Passport
Сотрудникам каршеринга не будут доступны документы пользователей
YouDrive ввел регистрацию с помощью Telegram Passport Сотрудникам каршеринга не будут доступны документы пользователей
Опция заказа автомобиля для друга в «Яндекс.Такси»
Новая функция доступна на территории всей России
Опция заказа автомобиля для друга в «Яндекс.Такси» Новая функция доступна на территории всей России
Am.ru начал предоставлять онлайн-кредиты на покупку автомобилей
Сервис сотрудничает с Сетелем банком и CarPrice
Am.ru начал предоставлять онлайн-кредиты на покупку автомобилей Сервис сотрудничает с Сетелем банком и CarPrice
Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in
Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года
Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года
«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские
В базе содержатся 65 тысяч автосервисов, включая мойки, шиномонтаж, тюнинг-ателье и тонировочные мастерские
«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские В базе содержатся 65 тысяч автосервисов, включая мойки, шиномонтаж, тюнинг-ателье и тонировочные мастерские
Что изменилось в законе об ОСАГО The Village разбирается, как поправки к закону об ОСАГО повлияют на автомобилистов и страховщиков
Что изменилось в законе об ОСАГО The Village разбирается, как поправки к закону об ОСАГО повлияют на автомобилистов и страховщиков
Процедуру получения прав усложнят
Учиться вождению можно будет только сдав предварительный экзамен в ГИБДД.
Процедуру получения прав усложнят Учиться вождению можно будет только сдав предварительный экзамен в ГИБДД.
Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие марки Минпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд
Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие марки Минпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...
Машина Эпохи "Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.
Машина Эпохи "Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.
Музей Ретроавтомобилей Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.