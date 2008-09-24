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В России выросли продажи электромобилей

Аналитики отчитались о росте в 72 %

В России выросли продажи электромобилей
Аналитики отчитались о росте в 72 %

Конкурент Tesla от «Калашникова»

Компания представила концепт электрокара CV-1

Конкурент Tesla от «Калашникова»
Компания представила концепт электрокара CV-1

YouDrive ввел регистрацию с помощью Telegram Passport

Сотрудникам каршеринга не будут доступны документы пользователей

YouDrive ввел регистрацию с помощью Telegram Passport
Сотрудникам каршеринга не будут доступны документы пользователей

Опция заказа автомобиля для друга в «Яндекс.Такси»

Новая функция доступна на территории всей России

Опция заказа автомобиля для друга в «Яндекс.Такси»
Новая функция доступна на территории всей России

Am.ru начал предоставлять онлайн-кредиты на покупку автомобилей

Сервис сотрудничает с Сетелем банком и CarPrice

Am.ru начал предоставлять онлайн-кредиты на покупку автомобилей
Сервис сотрудничает с Сетелем банком и CarPrice

Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in

Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года

Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in
Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года

«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские

В базе содержатся 65 тысяч автосервисов, включая мойки, шиномонтаж, тюнинг-ателье и тонировочные мастерские

«Авто.ру» запустил сервис записи в автомастерские
В базе содержатся 65 тысяч автосервисов, включая мойки, шиномонтаж, тюнинг-ателье и тонировочные мастерские

Что изменилось в законе об ОСАГО The Village разбирается, как поправки к закону об ОСАГО повлияют на автомобилистов и страховщиков

Что изменилось в законе об ОСАГО
The Village разбирается, как поправки к закону об ОСАГО повлияют на автомобилистов и страховщиков

Процедуру получения прав усложнят

Учиться вождению можно будет только сдав предварительный экзамен в ГИБДД.

Процедуру получения прав усложнят
Учиться вождению можно будет только сдав предварительный экзамен в ГИБДД.

Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие марки Минпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд

Товарный знак Lada оказался дешевле, чем другие марки
Минпромторг оценил бренд Lada в $1 млрд

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). &nbsp;При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов
Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). &nbsp;При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...

Машина Эпохи "Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.

Машина Эпохи
"Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.

Музей Ретроавтомобилей Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.

Музей Ретроавтомобилей
Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.