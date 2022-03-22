«Давай еще ветки в метро между собой поменяй»: Москвичи — о новых автобусных маршрутах
В Москве появятся новые вместительные автобусы-гармошки
400 автобусов начнут курсировать по маршрутам до конца года
До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл
Автобусы будут ходить от метро и МЦК
На ночных маршрутах запустили электробусы
Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»
Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов
Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет
BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)
Busfor продолжит работать под своим брендом, но BlaBlaCar добавит его билеты в свой сервис
В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК
Автобусы будут останавливаться возле соцучреждений
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)
Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева
Время в пути составит 20 минут
На Волгоградском проспекте появится выделенная полоса длиной 9 километров
Ее планируют ввести до конца лета
В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве
Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»
В районе закрытых станций фиолетовой ветки запустили еще десять бесплатных маршрутов
Дополнительные автобусы запустили для удобства пассажиров
В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года
В момент происшествия в салоне не было пассажиров
Глава «Яндекс.Автобусов» покинет проект и запустит сервис по продаже билетов «Атлас»
Михаил Томшинский рассказал, что сервис уже привлек инвестиции
Участок Сокольнической линии закроют на девять дней для строительства метро
В этих районах также введут ограничение движения
На северо-востоке сгорел автобус Мосгортранса
Автобус находился на стоянке, никто не пострадал
В Москве девушка провалилась под пол автобуса. Мосгортранс начал проверку
Предприятие возместило потерпевшей моральный и материальный ущерб
В московских автобусах заработали кнопки открытия дверей
Постепенно их также включат в электробусах
BlaBlaCar добавил поездки на автобусах
Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков
50 % на автобусные поездки из России от Ecolines
Распродажа билетов на февраль завершится завтра
Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта
В среднем горожане ждут на остановках 11 минут
На северо-западе Москвы начнет ходить полуэкспрессный автобус
Новый маршрут сэкономит пассажирам до десяти минут дороги
До «Москва-сити» запустили бесплатные автобусы-шаттлы
Воспользоваться ими могут только сотрудники делового центра
В Москве открыли первую двойную выделенную полосу
Она находится у Политехнического музея на Лубянке
КамАЗ поставит в Москву почти 600 автобусов
Первые 40 автобусов появятся в столице до конца года
В Москве запустят экскурсионные автобусы-амфибии
Они смогут передвигаться как по улицам, так и по воде
Власти Москвы закупят более тысячи автобусов за 15 миллиардов рублей
Низкопольные автобусы вмещают до 85 человек
Самые популярные автобусные направления из Москвы
Этим летом из Москвы на автобусах путешествовали более 2,5 миллиона человек
На Симферопольском шоссе в Подмосковье загорелся автобус
Предположительно, возгорание произошло в рейсовом автобусе из Чехова в Москву
С осени аспиранты московских вузов получат льготы на проезд
Льготами смогут воспользоваться 50 тысяч человек
Новые автобусы в Москве оборудуют бесплатным Wi-Fi и USB-зарядками
Они начнут курсировать по городу до конца 2018 года
До конца года все московские автобусы заменят на новые
Уже к октябрю в транспорте не останется турникетов
Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные
На участках с ограничениями запустят компенсационные автобусы
Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов
Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час
В Москве запустят бесплатные шаттлы для болельщиков чемпионата мира
Определить бесплатные маршруты можно по стикерам на транспорте
Выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза
Этого добились за счет обновления автобусного парка
В некоторых автобусах начали принимать оплату картами и смартфонами
До конца года систему внедрят в 2 тысячах московских автобусов
В Пасху общественный транспорт будет работать дольше
А для лучшего доступа к кладбищам Мосгортранс введет бесплатные маршруты
Ввести к ЧМ-2018 новый дорожный знак для предотвращения пробок
Табличка, разработанная Минтрансом, запретит проезд частным автобусам
OneTwoTrip открыл продажу автобусных билетов на рейсы по России и Европе
Пользователям доступно более 40 тысяч маршрутов
В Москве определили 24 новых автобусных маршрута
Они улучшат транспортную доступность для 800 тысяч горожан
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