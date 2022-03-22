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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Узбекистан и Россия возобновят автобусное сообщение с 18 июля

Узбекистан и Россия возобновят автобусное сообщение с 18 июля

«Аэроэкспресс» запустил автобусы до аэропорта Домодедово
22 марта 2022

«Аэроэкспресс» запустил автобусы до аэропорта Домодедово

28 января 2022

На московских остановках появились QR-коды с расписанием автобусов

«Давай еще ветки в метро между собой поменяй»: Москвичи — о новых автобусных маршрутах
20 ноября 2021

«Давай еще ветки в метро между собой поменяй»: Москвичи — о новых автобусных маршрутах

18 июня 2021

От Восточного вокзала до Китай-города запустят ночной маршрут

16 ноября 2020

С 2021 года водителей автобусов и такси обяжут носить браслеты от сна

10 ноября 2020

В Москве появятся два новых ночных автобуса

В Москве появятся новые вместительные автобусы-гармошки

400 автобусов начнут курсировать по маршрутам до конца года

В Москве появятся новые вместительные автобусы-гармошки

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

Автобусы будут ходить от метро и МЦК

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

Интернет вернут, но уже с обновлениями

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

На ночных маршрутах запустили электробусы

Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»

На ночных маршрутах запустили электробусы

Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов

Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет

Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов

BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)

Busfor продолжит работать под своим брендом, но BlaBlaCar добавит его билеты в свой сервис

BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)

В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК

Автобусы будут останавливаться возле соцучреждений

В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева

Время в пути составит 20 минут

«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева

В Москве снова горят рейсовые автобусы

Сегодня пожар случился на шоссе Энтузиастов

В Москве снова горят рейсовые автобусы

В Москве запустят еще два ночных автобусных маршрута

До Бибирева и Южного Бутова

В Москве запустят еще два ночных автобусных маршрута

На Волгоградском проспекте появится выделенная полоса длиной 9 километров

Ее планируют ввести до конца лета

На Волгоградском проспекте появится выделенная полоса длиной 9 километров

В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве

Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»

В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве

В районе закрытых станций фиолетовой ветки запустили еще десять бесплатных маршрутов

Дополнительные автобусы запустили для удобства пассажиров

В районе закрытых станций фиолетовой ветки запустили еще десять бесплатных маршрутов

Почему в Москве горят автобусы?
Почему в Москве горят автобусы? В одном только феврале произошло четыре возгорания
Почему в Москве горят автобусы?

Почему в Москве горят автобусы?
В одном только феврале произошло четыре возгорания

В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года

В момент происшествия в салоне не было пассажиров

В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года

Глава «Яндекс.Автобусов» покинет проект и запустит сервис по продаже билетов «Атлас»

Михаил Томшинский рассказал, что сервис уже привлек инвестиции

Глава «Яндекс.Автобусов» покинет проект и запустит сервис по продаже билетов «Атлас»

На Каширском шоссе загорелся автобус с пассажирами

Людей вовремя успели вывести из салона

На Каширском шоссе загорелся автобус с пассажирами

Участок Сокольнической линии закроют на девять дней для строительства метро

В этих районах также введут ограничение движения

Участок Сокольнической линии закроют на девять дней для строительства метро

Автобусная сеть FlixBus придет в Россию

У компании уже появился русскоязычный сайт

Автобусная сеть FlixBus придет в Россию

На северо-востоке сгорел автобус Мосгортранса

Автобус находился на стоянке, никто не пострадал

На северо-востоке сгорел автобус Мосгортранса

В Москве девушка провалилась под пол автобуса. Мосгортранс начал проверку

Предприятие возместило потерпевшей моральный и материальный ущерб

В Москве девушка провалилась под пол автобуса. Мосгортранс начал проверку

В московских автобусах заработали кнопки открытия дверей

Постепенно их также включат в электробусах

В московских автобусах заработали кнопки открытия дверей

BlaBlaCar добавил поездки на автобусах

Пассажиры могут выбрать представленных в сервисе легальных автобусных перевозчиков

BlaBlaCar добавил поездки на автобусах

50 % на автобусные поездки из России от Ecolines

Распродажа билетов на февраль завершится завтра

50 % на автобусные поездки из России от Ecolines

Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта

В среднем горожане ждут на остановках 11 минут

Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта

На северо-западе Москвы начнет ходить полуэкспрессный автобус

Новый маршрут сэкономит пассажирам до десяти минут дороги

На северо-западе Москвы начнет ходить полуэкспрессный автобус

До «Москва-сити» запустили бесплатные автобусы-шаттлы

Воспользоваться ими могут только сотрудники делового центра

До «Москва-сити» запустили бесплатные автобусы-шаттлы

В Москве открыли первую двойную выделенную полосу

Она находится у Политехнического музея на Лубянке

В Москве открыли первую двойную выделенную полосу

КамАЗ поставит в Москву почти 600 автобусов

Первые 40 автобусов появятся в столице до конца года

КамАЗ поставит в Москву почти 600 автобусов

В Москве запустят экскурсионные автобусы-амфибии

Они смогут передвигаться как по улицам, так и по воде

В Москве запустят экскурсионные автобусы-амфибии

Власти Москвы закупят более тысячи автобусов за 15 миллиардов рублей

Низкопольные автобусы вмещают до 85 человек

Власти Москвы закупят более тысячи автобусов за 15 миллиардов рублей

Самые популярные автобусные направления из Москвы

Этим летом из Москвы на автобусах путешествовали более 2,5 миллиона человек

Самые популярные автобусные направления из Москвы

На Симферопольском шоссе в Подмосковье загорелся автобус

Предположительно, возгорание произошло в рейсовом автобусе из Чехова в Москву

На Симферопольском шоссе в Подмосковье загорелся автобус

Сделать селфи с турникетами в автобусах Москвы

С 1 сентября все турникеты демонтируют

Сделать селфи с турникетами в автобусах Москвы

В Москве запустят ночные автобусы до Внукова

Вместе с тем изменится маршрут автобуса «Н3»

В Москве запустят ночные автобусы до Внукова

С осени аспиранты московских вузов получат льготы на проезд

Льготами смогут воспользоваться 50 тысяч человек

С осени аспиранты московских вузов получат льготы на проезд

Новые автобусы в Москве оборудуют бесплатным Wi-Fi и USB-зарядками

Они начнут курсировать по городу до конца 2018 года

Новые автобусы в Москве оборудуют бесплатным Wi-Fi и USB-зарядками

До конца года все московские автобусы заменят на новые

Уже к октябрю в транспорте не останется турникетов

До конца года все московские автобусы заменят на новые

Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные

На участках с ограничениями запустят компенсационные автобусы

Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов

Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов

В Москве запустят бесплатные шаттлы для болельщиков чемпионата мира

Определить бесплатные маршруты можно по стикерам на транспорте

В Москве запустят бесплатные шаттлы для болельщиков чемпионата мира

Выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза

Этого добились за счет обновления автобусного парка

Выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза

В некоторых автобусах начали принимать оплату картами и смартфонами

До конца года систему внедрят в 2 тысячах московских автобусов

В некоторых автобусах начали принимать оплату картами и смартфонами

В Пасху общественный транспорт будет работать дольше

А для лучшего доступа к кладбищам Мосгортранс введет бесплатные маршруты

В Пасху общественный транспорт будет работать дольше

Ввести к ЧМ-2018 новый дорожный знак для предотвращения пробок

Табличка, разработанная Минтрансом, запретит проезд частным автобусам

Ввести к ЧМ-2018 новый дорожный знак для предотвращения пробок

Число ДТП с участием автобусов увеличивается четвертый год подряд

Растет и число жертв аварий

Число ДТП с участием автобусов увеличивается четвертый год подряд

OneTwoTrip открыл продажу автобусных билетов на рейсы по России и Европе

Пользователям доступно более 40 тысяч маршрутов

OneTwoTrip открыл продажу автобусных билетов на рейсы по России и Европе

В Москве определили 24 новых автобусных маршрута

Они улучшат транспортную доступность для 800 тысяч горожан

В Москве определили 24 новых автобусных маршрута

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Автобус врезался в ограждение у метро «Сходненская»

Пострадавших нет

Автобус врезался в ограждение у метро «Сходненская»

Какими компаниями дешевле летать, страшные картинки на спиртном и угрозы призывникам

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Какими компаниями дешевле летать, страшные картинки на спиртном и угрозы призывникам

Въехавший в переход у «Славянского бульвара» автобус признали исправным

СКР задержал водителя автобуса

Въехавший в переход у «Славянского бульвара» автобус признали исправным

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