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«Давай еще ветки в метро между собой поменяй»: Москвичи — о новых автобусных маршрутах
«Давай еще ветки в метро между собой поменяй»: Москвичи — о новых автобусных маршрутах
Новости

«Давай еще ветки в метро между собой поменяй»: Москвичи — о новых автобусных маршрутах

В центре и на юге Москвы запустили новую сеть наземного транспорта и поменяли автобусные маршруты. The Village говорил с замглавой Дептранса о том, как будет работать система и для чего она нужна.

Нововведение вызвало недовольство у горожан и пользователей соцсетей. Они просят вернуть все как было, потому что теперь «вообще никуда не доберешься».

Москвичи, которые не понимают, что происходит.

Благодарности мэру Сергею Собянину за неудобные маршруты.

Шутки про бывших (нет, речь про старые названия автобусов).

Источник: Twitter

Обложка: Авилов Александр / Агентство «Москва»

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