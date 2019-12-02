В Москве появятся новые вместительные автобусы-гармошки
400 автобусов начнут курсировать по маршрутам до конца года
В Москве появятся новые вместительные автобусы-гармошки 400 автобусов начнут курсировать по маршрутам до конца года
До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл
Автобусы будут ходить от метро и МЦК
До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл Автобусы будут ходить от метро и МЦК
В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi Интернет вернут, но уже с обновлениями
На ночных маршрутах запустили электробусы
Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»
На ночных маршрутах запустили электробусы Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»
Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов
Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет
Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет
BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)
Busfor продолжит работать под своим брендом, но BlaBlaCar добавит его билеты в свой сервис
BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено) Busfor продолжит работать под своим брендом, но BlaBlaCar добавит его билеты в свой сервис
В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК
Автобусы будут останавливаться возле соцучреждений
В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК Автобусы будут останавливаться возле соцучреждений
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)
Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено) Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева
Время в пути составит 20 минут
«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева Время в пути составит 20 минут
В Москве снова горят рейсовые автобусы Сегодня пожар случился на шоссе Энтузиастов
В Москве запустят еще два ночных автобусных маршрута До Бибирева и Южного Бутова
На Волгоградском проспекте появится выделенная полоса длиной 9 километров
Ее планируют ввести до конца лета
На Волгоградском проспекте появится выделенная полоса длиной 9 километров Ее планируют ввести до конца лета
В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве
Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»
В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»
В районе закрытых станций фиолетовой ветки запустили еще десять бесплатных маршрутов
Дополнительные автобусы запустили для удобства пассажиров
В районе закрытых станций фиолетовой ветки запустили еще десять бесплатных маршрутов Дополнительные автобусы запустили для удобства пассажиров
В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года
В момент происшествия в салоне не было пассажиров
В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года В момент происшествия в салоне не было пассажиров
Глава «Яндекс.Автобусов» покинет проект и запустит сервис по продаже билетов «Атлас»
Михаил Томшинский рассказал, что сервис уже привлек инвестиции
Глава «Яндекс.Автобусов» покинет проект и запустит сервис по продаже билетов «Атлас» Михаил Томшинский рассказал, что сервис уже привлек инвестиции
На Каширском шоссе загорелся автобус с пассажирами Людей вовремя успели вывести из салона
Участок Сокольнической линии закроют на девять дней для строительства метро
В этих районах также введут ограничение движения