Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями
Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее
Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11
Предзаказ можно сделать с 23 апреля
Apple обновила iOS. Вот что изменилось
Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде
Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы
Снимки появятся на билбордах разных стран
Лучшие игры и приложения 2019 года по версии Apple
Для каждого устройства объявили лучший сервис
«ДамПродам» запустил сервис продажи подержанных гаджетов Apple
На них дают три месяца гарантии
Instagram, VSCO и щепотка Foursquare: Из чего сделана iOS 13 Apple наконец добавила функции, которые мы ждали годами (но не все они работают в России)
Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple Обновленные смартфоны получили сверхширокоугольную камеру, а у часов теперь постоянно активный экран
Российские ретейлеры снизили цены на последние айфоны
iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max можно купить дешевле
Чехлы с уточками для айфонов от команды Навального
Силиконовые чехлы доступны в голубом и красном цветах
Легок на подъем: Краткий гид по фильмам, снятым на айфон От короткометражек до полноценных психотриллеров
Цены на iPhone 5s в России стали самыми низкими в мире
Инициатором снижения цены на iPhone 5s в России стала сама Apple