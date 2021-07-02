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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кроме пены для бритья:
Спецпроект
Кроме пены для бритья: Что подарить мужчине на 23 Февраля
Кроме пены для бритья:
Спецпроект

Кроме пены для бритья:
Что подарить мужчине на 23 Февраля

Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак
Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак Робот-компаньон для котов, миска со встроенными весами и другие нужные питомцам (и хозяевам) вещи
Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак

Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак
Робот-компаньон для котов, миска со встроенными весами и другие нужные питомцам (и хозяевам) вещи

Умная колонка «Сбера», камера Leica за 700 тысяч рублей, переносной проектор Samsung и другие новые гаджеты
Умная колонка «Сбера», камера Leica за 700 тысяч рублей, переносной проектор Samsung и другие новые гаджеты
Умная колонка «Сбера», камера Leica за 700 тысяч рублей, переносной проектор Samsung и другие новые гаджеты

Умная колонка «Сбера», камера Leica за 700 тысяч рублей, переносной проектор Samsung и другие новые гаджеты

Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок
Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок
Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок

Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок

Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок
Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок Для киберспортсменов, домашних садоводов, пивозавров и всех остальных
Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок

Приятное с полезным: 27 отличных гаджетов в подарок
Для киберспортсменов, домашних садоводов, пивозавров и всех остальных

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка

Планшет пополам: Стоит ли покупать Samsung Galaxy Z Fold3
Планшет пополам: Стоит ли покупать Samsung Galaxy Z Fold3 Тестируем телефон с гибким экраном за 170 тысяч рублей
Планшет пополам: Стоит ли покупать Samsung Galaxy Z Fold3

Планшет пополам: Стоит ли покупать Samsung Galaxy Z Fold3
Тестируем телефон с гибким экраном за 170 тысяч рублей

10 полезных гаджетов для кухни
10 полезных гаджетов для кухни Для тех, кто любит завтракать и ужинать дома
10 полезных гаджетов для кухни

10 полезных гаджетов для кухни
Для тех, кто любит завтракать и ужинать дома

Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами
Промо
Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами
Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами
Промо

Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами

10 признаков экологичных гаджетов
Промо
10 признаков экологичных гаджетов От экономии энергии до биопластика в составе
10 признаков экологичных гаджетов
Промо

10 признаков экологичных гаджетов
От экономии энергии до биопластика в составе

Как игры помогают справиться со стрессом от работы
Промо
Как игры помогают справиться со стрессом от работы И чувствовать себя менее одиноким
Как игры помогают справиться со стрессом от работы
Промо

Как игры помогают справиться со стрессом от работы
И чувствовать себя менее одиноким

Гаджет недели: HUAWEI nova 9
Промо
Гаджет недели: HUAWEI nova 9 Смартфон для прирожденных создателей контента
Гаджет недели: HUAWEI nova 9
Промо

Гаджет недели: HUAWEI nova 9
Смартфон для прирожденных создателей контента

Ловкость рук и многозадачность: Стоит ли покупать раскладушку Samsung Galaxy Z Flip3
Ловкость рук и многозадачность: Стоит ли покупать раскладушку Samsung Galaxy Z Flip3 Попытка соединить современную начинку и форму из 2000-х
Ловкость рук и многозадачность: Стоит ли покупать раскладушку Samsung Galaxy Z Flip3

Ловкость рук и многозадачность: Стоит ли покупать раскладушку Samsung Galaxy Z Flip3
Попытка соединить современную начинку и форму из 2000-х

Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max
Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max Чем хорош и плох самый большой, мощный и дорогой телефон из новой линейки гаджетов Apple
Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max

Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max
Чем хорош и плох самый большой, мощный и дорогой телефон из новой линейки гаджетов Apple

10 полезных гаджетов для кухни
10 полезных гаджетов для кухни Зачем нужна регулируемая скалка, сэндвичница и аэрогриль
10 полезных гаджетов для кухни

10 полезных гаджетов для кухни
Зачем нужна регулируемая скалка, сэндвичница и аэрогриль

Пришел, увидел, полюбил
Промо
Пришел, увидел, полюбил Как выбрать планшет для работы и развлечений
Пришел, увидел, полюбил
Промо

Пришел, увидел, полюбил
Как выбрать планшет для работы и развлечений

Виртуальные помощники и новый уровень графики: В России стартовали продажи умных экранов Huawei Vision S
ПРОМО
2 июля 2021

Виртуальные помощники и новый уровень графики: В России стартовали продажи умных экранов Huawei Vision S

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G

Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей

Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов

Список
7 января 2021

Российские программы, которые обязательно будут ставить на телефоны, компьютеры и телевизоры

В метро теперь можно брать в аренду пауэрбанки, чтобы зарядить гаджеты
29 декабря 2020

В метро теперь можно брать в аренду пауэрбанки, чтобы зарядить гаджеты

Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок
Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок Для домашних тренировок, наблюдения за собаками, идеальных селфи и заботы о себе
Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок

Новогоднее чудо техники: 15 отличных гаджетов в подарок
Для домашних тренировок, наблюдения за собаками, идеальных селфи и заботы о себе

обновлено16 марта 2021

С 1 июля в России начнут действовать штрафы до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без российских приложений

Гаджеты для домашних вечеринок и развлечений
Гаджеты для домашних вечеринок и развлечений Варианты подарков от тысячи до ста тысяч рублей
Гаджеты для домашних вечеринок и развлечений

Гаджеты для домашних вечеринок и развлечений
Варианты подарков от тысячи до ста тысяч рублей

Список
23 ноября 2020

Какие российские приложения появятся на смартфонах и компьютерах

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

21 сентября 2020

Apple запустила в России программу расширенной платной гарантии

21 сентября 2020

Ozon запустил экспресс-доставку гаджетов в Москве

Может ли гаджет быть универсальным
ПРОМО
Может ли гаджет быть универсальным И помогать с рабочими задачами и развлечениями сразу
Может ли гаджет быть универсальным
ПРОМО

Может ли гаджет быть универсальным
И помогать с рабочими задачами и развлечениями сразу

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

31 июля 2020

Apple перенесла презентацию новинок

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Delivery Club начал доставлять технику из «Связного»

Курьер доставит любые гаджеты весом до 10 килограммов

Delivery Club начал доставлять технику из «Связного»

Гаджеты для улучшения качества воздуха дома
Гаджеты для улучшения качества воздуха дома Увлажнители, очистители, мультикомплексы и осушители
Гаджеты для улучшения качества воздуха дома

Гаджеты для улучшения качества воздуха дома
Увлажнители, очистители, мультикомплексы и осушители

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

Включите лето: 10 гаджетов, чтобы не мерзнуть дома
Включите лето: 10 гаджетов, чтобы не мерзнуть дома Отопление отключили слишком рано
Включите лето: 10 гаджетов, чтобы не мерзнуть дома

Включите лето: 10 гаджетов, чтобы не мерзнуть дома
Отопление отключили слишком рано

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями

Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей Что умеет и чего не умеет новый SE
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Что умеет и чего не умеет новый SE

Microsoft представила новый планшет, ноутбук для геймеров и наушники-аналог AirPods

В России продажи начнутся в ближайшие месяцы

Microsoft представила новый планшет, ноутбук для геймеров и наушники-аналог AirPods

Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro. Это был последний макбук с «бабочкой»

Цена устройства — от 120 тысяч рублей

Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro. Это был последний макбук с «бабочкой»

Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)

Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»

Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)

Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу
СПЕЦПРОЕКТ
Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу Роль умных гаджетов в семье
Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу
СПЕЦПРОЕКТ

Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу
Роль умных гаджетов в семье

Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11

Предзаказ можно сделать с 23 апреля

Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11

Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты Чтобы не испортить телефон, ноутбук или часы
Как правильно дезинфицировать гаджеты

Как правильно дезинфицировать гаджеты
Чтобы не испортить телефон, ноутбук или часы

Как выглядит смартфон без привычных сервисов
ПРОМО
Как выглядит смартфон без привычных сервисов Представьте мир, где почту и карты можно выбирать
Как выглядит смартфон без привычных сервисов
ПРОМО

Как выглядит смартфон без привычных сервисов
Представьте мир, где почту и карты можно выбирать

Узнать себя лучше: Секс-бокс We-Vibe
Узнать себя лучше: Секс-бокс We-Vibe 10 очаровательных предметов для экспериментов
Узнать себя лучше: Секс-бокс We-Vibe

Узнать себя лучше: Секс-бокс We-Vibe
10 очаровательных предметов для экспериментов

Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой

Вирусы вирусами, а «яблоки» зреют по расписанию

Apple показала новый iPad Pro и MacBook Air с нормальной клавиатурой

В России резко выросли продажи смартфонов

Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля

В России резко выросли продажи смартфонов

Не ездить в транспорте в час пик и дезинфицировать гаджеты, чтобы не заразиться коронавирусом

А еще не ходить в торговые центры и не обниматься

Не ездить в транспорте в час пик и дезинфицировать гаджеты, чтобы не заразиться коронавирусом

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО
От коврика для йоги до ультразвукового скраба Гид по подаркам на 8 Марта
От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
Гид по подаркам на 8 Марта

Сервис GeekX теперь продает подержанные макбуки

На каждое устройство действует полноценная гарантия

Сервис GeekX теперь продает подержанные макбуки

«Яндекс.Станцию» предлагают взять на тест-драйв

Платить за это не нужно, но в компании ожидают, что за тестированием последует покупка

«Яндекс.Станцию» предлагают взять на тест-драйв

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

Лучшие гаджеты 2019 года

Какие телевизоры, смартфоны, компьютеры выбирали пользователи

Лучшие гаджеты 2019 года

Google создала приложение Envelope. Оно оставляет на смартфоне только две функции — звонки и камеру

Чтобы им воспользоваться, нужно упаковать свой гаджет в конверт

Google создала приложение Envelope. Оно оставляет на смартфоне только две функции — звонки и камеру

Духовно-нравственное ПО: Какие приложения предустановят на российские гаджеты

Госуслуги, «Мир» и патриоты

Духовно-нравственное ПО: Какие приложения предустановят на российские гаджеты

МТС разработала умную колонку с голосовым помощником «Марвином»

Продавать ее начнут со следующего года

МТС разработала умную колонку с голосовым помощником «Марвином»

Главные гаджеты десятилетия

Четвертый айфон обогнал всех

Главные гаджеты десятилетия

15 хороших гаджетов в подарок
15 хороших гаджетов в подарок Для дома, путешествий и занятий спортом
15 хороших гаджетов в подарок

15 хороших гаджетов в подарок
Для дома, путешествий и занятий спортом

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ