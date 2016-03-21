В России навсегда заблокировали онлайн-библиотеку «Либрусек»
Правообладатели уже подготовились к появлению у ресурса «зеркала»
Онлайн-библиотеку «Либрусек» могут навсегда заблокировать
Суд принял такое решение после жалоб по незаконному размещению ряда произведений
Правообладатели пригрозили «Яндексу» судом
Они требуют удалить из базы поисковика ссылку на RuTracker.org
«ВКонтакте» усилила защиту от книжных пиратов перед судом с «АСТ»
Соцсеть внедрила систему цифровых отпечатков для книг, аналогичную той, что применяется для защиты аудиозаписей
Правообладатели пригрозили заблокировать Telegram
Они хотят, чтобы Павел Дуров удалил бот, позволяющий скачивать книги из заблокированной онлайн-библиотеки «Флибуста»