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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России навсегда заблокировали онлайн-библиотеку «Либрусек»

Правообладатели уже подготовились к появлению у ресурса «зеркала»

В России навсегда заблокировали онлайн-библиотеку «Либрусек»

Онлайн-библиотеку «Либрусек» могут навсегда заблокировать

Суд принял такое решение после жалоб по незаконному размещению ряда произведений

Онлайн-библиотеку «Либрусек» могут навсегда заблокировать

Правообладатели пригрозили «Яндексу» судом

Они требуют удалить из базы поисковика ссылку на RuTracker.org

Правообладатели пригрозили «Яндексу» судом

«ВКонтакте» усилила защиту от книжных пиратов перед судом с «АСТ»

Соцсеть внедрила систему цифровых отпечатков для книг, аналогичную той, что применяется для защиты аудиозаписей

«ВКонтакте» усилила защиту от книжных пиратов перед судом с «АСТ»

Правообладатели пригрозили заблокировать Telegram

Они хотят, чтобы Павел Дуров удалил бот, позволяющий скачивать книги из заблокированной онлайн-библиотеки «Флибуста»

Правообладатели пригрозили заблокировать Telegram