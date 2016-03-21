Новости
В России навсегда заблокировали онлайн-библиотеку «Либрусек»
Правообладатели уже подготовились к появлению у ресурса «зеркала»
Новости
В России навсегда заблокировали онлайн-библиотеку «Либрусек» Правообладатели уже подготовились к появлению у ресурса «зеркала»
Ситуация
Онлайн-библиотеку «Либрусек» могут навсегда заблокировать
Суд принял такое решение после жалоб по незаконному размещению ряда произведений
Ситуация
Онлайн-библиотеку «Либрусек» могут навсегда заблокировать Суд принял такое решение после жалоб по незаконному размещению ряда произведений
Новости
Правообладатели пригрозили «Яндексу» судом
Они требуют удалить из базы поисковика ссылку на RuTracker.org
Новости
Правообладатели пригрозили «Яндексу» судом Они требуют удалить из базы поисковика ссылку на RuTracker.org
Новости
«ВКонтакте» усилила защиту от книжных пиратов перед судом с «АСТ»
Соцсеть внедрила систему цифровых отпечатков для книг, аналогичную той, что применяется для защиты аудиозаписей
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«ВКонтакте» усилила защиту от книжных пиратов перед судом с «АСТ» Соцсеть внедрила систему цифровых отпечатков для книг, аналогичную той, что применяется для защиты аудиозаписей
Новости
Правообладатели пригрозили заблокировать Telegram
Они хотят, чтобы Павел Дуров удалил бот, позволяющий скачивать книги из заблокированной онлайн-библиотеки «Флибуста»
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