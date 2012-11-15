Выходные в городе
Планы на выходные: 13−15 декабряЗемфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
События недели
События недели: Пит Доэрти, Design Act и фестиваль немецкого кино Дайджест городских событий этой недели: «ПМС-марафон», детская новогодняя ярмарка «Купи слона» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События недели
События недели: Пит Доэрти, Design Act и фестиваль немецкого кино Дайджест городских событий этой недели: «ПМС-марафон», детская новогодняя ярмарка «Купи слона» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События
Планы на зиму: 25 концертовLady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.
События