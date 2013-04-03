Китайский поисковик Baidu купил контрольный пакет акций сайта совместных покупок Nuomi за $160 млн

Это поглощение — ещё один шаг компании по диверсификации своей деятельности. Взаимодействие с Nuomi позволит Baidu развить как мобильное направление, так и собственные картографические сервисы