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Новости

Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый флагман Samsung, чехлы от Tesla Motors и автобус на автопилоте

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый флагман Samsung, чехлы от Tesla Motors и автобус на автопилоте Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Топ венчурных фондов России, забастовка работников Apple и богатейший бизнесмен Азии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Топ венчурных фондов России, забастовка работников Apple и богатейший бизнесмен Азии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Китайский поисковик Baidu проектирует беспилотный автомобиль

Компания планирует представить его уже в 2015 году

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Новости

Китайский поисковик Baidu проектирует беспилотный автомобиль Компания планирует представить его уже в 2015 году

Новости

Китайский поисковик Baidu предугадывает эпидемии

Для этого он использует технологии работы с большими данными

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Новости

Китайский поисковик Baidu предугадывает эпидемии Для этого он использует технологии работы с большими данными

Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая
Менеджмент
Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая H&F составил краткий гид по китайской техиндустрии и выяснил, благодаря чему местные компании богатеют и теряют деньги.
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Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая
Менеджмент

Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая H&F составил краткий гид по китайской техиндустрии и выяснил, благодаря чему местные компании богатеют и теряют деньги.

Моё сокровище: Женщины, которые помогли мужьям стать миллиардерами
Менеджмент
Моё сокровище: Женщины, которые помогли мужьям стать миллиардерамиВ преддверии Дня святого Валентина Hopes & Fears вспоминает истории любви знаменитых и успешных IT-предпринимателей.
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Моё сокровище: Женщины, которые помогли мужьям стать миллиардерами
Менеджмент

Моё сокровище: Женщины, которые помогли мужьям стать миллиардерами В преддверии Дня святого Валентина Hopes & Fears вспоминает истории любви знаменитых и успешных IT-предпринимателей.

Новости

Самыми влиятельными бизнесменами в мире признаны основатели Microsoft, Google и Facebook

Они не только контролируют наибольшие финансовые потоки, но и принимают решения, затрагивающие максимально широкую аудиторию

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Новости

Самыми влиятельными бизнесменами в мире признаны основатели Microsoft, Google и Facebook Они не только контролируют наибольшие финансовые потоки, но и принимают решения, затрагивающие максимально широкую аудиторию

Новости

Китайский поисковик Baidu купил контрольный пакет акций сайта совместных покупок Nuomi за $160 млн

Это поглощение — ещё один шаг компании по диверсификации своей деятельности. Взаимодействие с Nuomi позволит Baidu развить как мобильное направление, так и собственные картографические сервисы

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Новости

Китайский поисковик Baidu купил контрольный пакет акций сайта совместных покупок Nuomi за $160 млн Это поглощение — ещё один шаг компании по диверсификации своей деятельности. Взаимодействие с Nuomi позволит Baidu развить как мобильное направление, так и собственные картографические сервисы

Успех дня
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мираЗа последний год стоимость акций компании выросла на 65%
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Успех дня

«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%

Новости

Китайский поисковик Baidu покупает крупнейшего в стране дистрибьютора приложений за $1,9 млрд

Эта сделка может стать рекордной для интернет-индустрии КНР

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Новости

Китайский поисковик Baidu покупает крупнейшего в стране дистрибьютора приложений за $1,9 млрд Эта сделка может стать рекордной для интернет-индустрии КНР

Новости

Baidu создаёт аналог Google Glass

Продавать их пока не планируется

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Новости

Baidu создаёт аналог Google Glass Продавать их пока не планируется