Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Бесплатный StarCraft, новый патент Amazon и экспансия Bite Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый флагман Samsung, чехлы от Tesla Motors и автобус на автопилоте
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый флагман Samsung, чехлы от Tesla Motors и автобус на автопилоте Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Топ венчурных фондов России, забастовка работников Apple и богатейший бизнесмен Азии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Топ венчурных фондов России, забастовка работников Apple и богатейший бизнесмен Азии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Китайский поисковик Baidu проектирует беспилотный автомобиль
Компания планирует представить его уже в 2015 году
Китайский поисковик Baidu проектирует беспилотный автомобиль Компания планирует представить его уже в 2015 году
Китайский поисковик Baidu предугадывает эпидемии
Для этого он использует технологии работы с большими данными
Китайский поисковик Baidu предугадывает эпидемии Для этого он использует технологии работы с большими данными
Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая H&F составил краткий гид по китайской техиндустрии и выяснил, благодаря чему местные компании богатеют и теряют деньги.
Моё сокровище: Женщины, которые помогли мужьям стать миллиардерами В преддверии Дня святого Валентина Hopes & Fears вспоминает истории любви знаменитых и успешных IT-предпринимателей.
Самыми влиятельными бизнесменами в мире признаны основатели Microsoft, Google и Facebook
Они не только контролируют наибольшие финансовые потоки, но и принимают решения, затрагивающие максимально широкую аудиторию
Самыми влиятельными бизнесменами в мире признаны основатели Microsoft, Google и Facebook Они не только контролируют наибольшие финансовые потоки, но и принимают решения, затрагивающие максимально широкую аудиторию
Китайский поисковик Baidu купил контрольный пакет акций сайта совместных покупок Nuomi за $160 млн
Это поглощение — ещё один шаг компании по диверсификации своей деятельности. Взаимодействие с Nuomi позволит Baidu развить как мобильное направление, так и собственные картографические сервисы
Китайский поисковик Baidu купил контрольный пакет акций сайта совместных покупок Nuomi за $160 млн Это поглощение — ещё один шаг компании по диверсификации своей деятельности. Взаимодействие с Nuomi позволит Baidu развить как мобильное направление, так и собственные картографические сервисы
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%
Китайский поисковик Baidu покупает крупнейшего в стране дистрибьютора приложений за $1,9 млрд
Эта сделка может стать рекордной для интернет-индустрии КНР