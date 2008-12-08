Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Завтраки дома: Американские блинчики
Завтраки дома: Американские блинчики Пятый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко рассказывает, как приготовить американские блины с разными начинками
Завтраки дома: Американские блинчики

Завтраки дома: Американские блинчики
Пятый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко рассказывает, как приготовить американские блины с разными начинками

Hopes Markets: Заседание Центробанка, будущее Усманова и $4,6 млрд на бананах

Самые важные события на рынках и биржах за прошедшие дни — в одном обзоре

Hopes Markets: Заседание Центробанка, будущее Усманова и $4,6 млрд на бананах

В московских супермаркетах появились революционные бананы В супермаркетах «Перекресток», «Пятерочка», «Патэрсон» поступили в продажу бананы с наклейками в честь 94-й годовщины Октябрьской революции.

В московских супермаркетах появились революционные бананы

Banana pie Банановый пирог с творожной начинкой

Banana pie

Жареные бананы С клубникой и ванильным мороженым вкуснее!

Жареные бананы

Пирожки «Полумесяц» Утром я проснулась от запаха пирожков и полусонная сразу направилась туда.Оказывается мама решила испечь пирожки.Они оказались настолько вкусные.Поэтому выведала рецепт и решила поделиться им с вами.Сами пирожки готовятся легко,если у вас уже есть готовое тесто :))

Пирожки «Полумесяц»

Взрыв калорий!!! То что будет изложено ниже относится скорее к разряду десертов…нежели выпечки. Учтите, я заранее внес это поправку, так что прошу не бранить за данное несоответсвие:)

Взрыв калорий!!!