Завтраки дома: Американские блинчики Пятый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко рассказывает, как приготовить американские блины с разными начинками
Завтраки дома: Американские блинчики Пятый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко рассказывает, как приготовить американские блины с разными начинками
Hopes Markets: Заседание Центробанка, будущее Усманова и $4,6 млрд на бананах
Самые важные события на рынках и биржах за прошедшие дни — в одном обзоре
В московских супермаркетах появились революционные бананы В супермаркетах «Перекресток», «Пятерочка», «Патэрсон» поступили в продажу бананы с наклейками в честь 94-й годовщины Октябрьской революции.
Пирожки «Полумесяц» Утром я проснулась от запаха пирожков и полусонная сразу направилась туда.Оказывается мама решила испечь пирожки.Они оказались настолько вкусные.Поэтому выведала рецепт и решила поделиться им с вами.Сами пирожки готовятся легко,если у вас уже есть готовое тесто :))
Взрыв калорий!!! То что будет изложено ниже относится скорее к разряду десертов…нежели выпечки. Учтите, я заранее внес это поправку, так что прошу не бранить за данное несоответсвие:)